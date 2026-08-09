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Papa'dan Sudan'da acil ateşkes çağrısı

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Vatikan lideri Papa 14. Leo, Sudan'daki çatışmaların yarattığı insani krize dikkat çekti. Uluslararası topluma acil ateşkes çağrısı yapan Papa, insani yardım koridorlarının güvence altına alınmasını istedi. Sudan'da Nisan 2023'ten beri süren savaşta on binlerce kişi öldü.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Sudan'da devam eden çatışmalardan endişe duyduğunu belirterek, uluslararası topluma bölgede acil ateşkesin sağlanmasına yönelik çabaları destekleme çağrısında bulundu.

Vatikan'ın yayın organı Vatican News internet sitesine göre, Papa, Aziz Petrus Meydanı'ndaki pazar duasının ardından yaptığı konuşmada konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sudan'daki mevcut durumdan endişe duyduğunu dile getiren Papa, uluslararası topluma bölgede acil ateşkesin sağlanmasına yönelik çabaları destekleme çağrısı yaptı.

Papa, Sudan halkıyla manevi dayanışma içinde olduğunu belirterek, çatışmalardan etkilenen sivil halk için insani yardım koridorlarının güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden iç savaşta on binlerce kişi hayatını kaybederken yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, ülkedeki çatışmalar dünyanın en büyük insani krizlerinden birine yol açtı.

Kaynak: AA
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