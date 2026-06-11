Papa 14. Leo, Kutsal Aile Bazilikası'ndan barış mesajı verdi

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İspanya'nın Barselona kentindeki ünlü Kutsal Aile (Sagrada Familia) Bazilikası'nda yönettiği ayinde dünyaya barış mesajı verdi.

Papa 14. Leo'nun, Kutsal Aile Bazilikası'nın fikir babası ve ilk mimarı Antoni Gaudi'nin ölümünün 100. yılına denk gelen ziyaretinde yapılan ayini, İspanya Kralı 6. Felipe, Başbakan Pedro Sanchez ile dünyanın farklı yerlerinden gelen başpiskoposların da aralarında bulunduğu siyaset, din ve iş dünyasından çok sayıda kişi izledi.

Papa, ayin sırasında yaptığı konuşmada, "İsa'ya inanıp, savaşı destekleyemeyiz. İsa'ya inanıp, masumları öldüremeyiz. İsa'ya inanıp, acı çekenleri, ağlayanları, sefaletten kaçanları terk edemeyiz." dedi.

Öte yandan, 1882 yılında başlayan inşası halen devam eden Kutsal Aile Bazilikası'nın son kulesi olan ve kısa süre önce tamamlanan İsa Mesih Kulesi, Papa tarafından kutsandı.

Papa 14. Leo, ayrıca konuşması sırasında Antoni Gaudi için "Tanrı'nın mimarı" yakıştırmasını yaptı.

İspanya'ya 15 yıl aradan sonra gelen ilk Papa olan 14. Leo, 6 Haziran'da Madrid'de başladığı ziyareti kapsamında Barselona'dan Kanarya Adaları'na geçecek.

Kanarya Adaları'nda düzensiz göçmenlerin kaldığı sosyal merkezi de ziyaret edecek olan Papa 14. Leo, 12 Haziran'da Roma'ya dönecek.