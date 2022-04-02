Pandeminin ardından kılınan teravihlerle camiler doldu

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Celil Hayat Cami'sinden detaylar

Teravih namazı kılınması ERBİL - Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, iki yıldır COVID-19 yasakları yüzünden kılınamayan teravih namazı, Ramazan ayının ilk gününde camilerde toplu halde kılındı.

Erbil'deki vatandaşlar on bir ayın sultanı ramazanın ilk gününde teravih namazını kentin en büyük camisi olan "Celil Hayat" Cami'sinde kıldı.