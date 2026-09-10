Pandemide değerlendirmek için tarıma başladığı bahçesinde aronya yetiştiriyor

Bartın'da bahçesini değerlendirmek amacıyla pandemi döneminde organik tarıma başlayan Fatma Kıvanç, 2021'de oğlunun önerisiyle adım attığı aronya yetiştiriciliğini aradan geçen zamanda geliştirdi.

Topluca köyünde yaşayan 53 yaşındaki Kıvanç, sosyal hayatın hareketliliğini yitirdiği Kovid-19 salgını döneminde bahçesinde üretim yapmaya karar verdi. Biyo-mühendislik alanında yüksek lisans yapan oğlunun önerisi üzerine aronya hakkında araştırmalar yapan Kıvanç, 5 yıl önce ilk etapta 200 fidan dikerek üretime başladı.

Üründen verim aldığını görünce bahçesini genişletmeye karar veren Kıvanç, 1,5 dönüm arazisindeki fidan sayısını Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteğiyle 600'e çıkardı.

Üretimde ilaç ve kimyasal gübre kullanmayarak organik tarımı tercih eden Kıvanç, bakımını büyük ölçüde kendisi yaptığı bahçesinden hasat ettiği ürünlerini yerel firmalara ve internet üzerinden müşterilerine ulaştırıyor.

Kıvanç, AA muhabirine, pandemi döneminde bahçesini değerlendirmek istediğini, yüksek lisans yapan oğlunun hocasından aldığı tavsiyeyle yaptıkları araştırmalar sonucu aronya üretimine başladığını anlattı.

Bölgede çoğunlukla fındık üretimi yapılması dolayısıyla ilk başta çevresinden farklı tepkiler aldığını ve aronya yetiştiriciliğine ön yargıyla yaklaşıldığını dile getiren Kıvanç, zamanla ürünün değerinin daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Kıvanç, ilk olarak 200 fidan diktiklerini ancak verimi görünce bahçeyi büyütme kararı aldıklarını belirterek, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteğiyle bahçemizi 600 fidana ulaştırdık. Ailemin çok büyük desteği oldu, birlikte başardık. Bu işe ilk başladığımızda bize ön yargılı davranıldı. Bu bölgede herkes fındıkla uğraşıyor, bu meyveyi tanımadıkları için ön yargılı davrandılar. Biz de herkese aronyanın değerli bir meyve olduğunu anlattık." dedi.

Aronyanın sağlıklı bir ürün olarak talep görmesinden hareketle üretimde organik yöntemi tercih ettiğini anlatan Kıvanç, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanlar aronyayı sağlıklı olduğu için istiyorlar. Bundan dolayı ilaç ve gübre kullanmak istemedim, organik tarımı tercih ettim. İlk olarak 20 kilogram ürün aldık, bu sene 1 ton bekliyoruz. Bahçemi daha da büyütüp insanlara faydalı olmak istiyorum."

" Bartın'da 350 dekar alanda organik aronya üretimi yapılıyor"

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Türkmen, 5 yıl önce sıfırdan başlanan aronya yetiştiriciliğini teşvik etmek için Bakanlığın "Sağlık İçin Aronya Projesi" kapsamında Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün desteğiyle, üreticilerin fidan ihtiyacının karşılandığını ve organik ürün sertifikaları için destek verildiğini belirtti.

Organik tarıma özel önem verdiklerini ve çalışmalar sonucu Bartın'da 350 dekar alanda organik aronya üretimi yapıldığını bildiren Türkmen, üreticilerin pazarlama konusunda da desteklendiğini söyledi.

Türkmen, kentte faaliyet gösteren ulusal düzeyde organik ürün işleyen bir firmanın üreticilerin sertifika ücretlerini karşıladığını ve ürünleri değerinde satın alma garantisi verdiğini dile getirerek, "Bu yıl da üreticilerimizin ürettikleri tüm ürünleri değerinde alıp işleyecek ve sektöre sunacak. Bu nedenle üreticilerimiz sadece üretime odaklanıyor, pazarlamayla alakalı şu an kaygıları yok." dedi.

Aronya başta olmak üzere üzümsü meyvelerde yeni üretim modelleri geliştirdiklerine değinen Türkmen, kadınların tarımsal üretimde daha güçlü yer almasını, yerel markaların desteklenmesini ve üretimden pazara kadar sürdürülebilir bir yapı oluşturulmasını hedeflediklerini kaydetti.

Türkmen, aronya üretiminin kent açısından önemli bir alternatif ürün haline geldiğini belirterek, "Organik tarımdaki hedefimiz ürün çeşitliliğini ve üretim alanını artırmak, bunları da pazarlama sorunu olmadan birlikte büyütmek istiyoruz. Bu anlamda hem üretim alanlarında yeni bahçelerin kurulumuyla genişlememiz mevcut hem de pazarlama faaliyetleriyle alakalı çalışmalarımız var." diye konuştu.

Kaynak: AA