Sakarya'da panelvanla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde panelvanla kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mekece-İznik yolunda S.A. yönetimindeki 11 SB 688 plakalı kamyonet ile H.G. idaresindeki 16 KMC 84 plakalı panelvan çarpıştı.

Kazada sürücüler ile panelvandaki E.Y. ve Z.Y. yaralandı, bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Z.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı sürücüler ile E.Y. olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.