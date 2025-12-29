Denizli'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hastaneye kaldırılan kişi öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hastaneye kaldırılan kişi, yaşam mücadelesini kaybetti.

Süleyman Demirel Bulvarı'nda 27 Aralık Cumartesi günü kamyonet ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Burhan Özmen (54), burada yapılan müdahaleye rağmen bugün yaşamını yitirdi.