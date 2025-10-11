Haberler

Pamukkale'de Kayıp Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Pamukkale'de Kayıp Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
Güncelleme:
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, dünden bu yana haber alınamayan 52 yaşındaki Ahmet Sünger için arama çalışmaları sürüyor. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına AFAD, AKUT ve DAK ekipleri katılıyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu kişi için arama çalışması başlatıldı.

İlçede yaşayan Ahmet Sünger'den (52) dünden bu yana haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi.

Sünger'in son olarak görüldüğü Karakurt Mahallesi yakınlarında AFAD koordinesinde başlatılan arama çalışmalarına AKUT ve Dağ Arama Kurtarma (DAK) üyeleri de destek veriyor.

???????Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
