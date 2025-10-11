Pamukkale'de Kayıp Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu kişi için arama çalışması başlatıldı.

İlçede yaşayan Ahmet Sünger'den (52) dünden bu yana haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi.

Sünger'in son olarak görüldüğü Karakurt Mahallesi yakınlarında AFAD koordinesinde başlatılan arama çalışmalarına AKUT ve Dağ Arama Kurtarma (DAK) üyeleri de destek veriyor.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.