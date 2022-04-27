Palandöken : Ramazan Bayramı'nda 25 Milyar TL Ciro Bekliyoruz

Bayram hareketliliğinin çarşılarda başladığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu yıl pandemiden kurtulmaya az bir zaman kaldığı için daha hareketli bir bayram bekliyoruz. Otobüs, tren, uçak bilet fiyatlarının artması şehirler arası yolculuk sayısını azaltabilir, fakat şehirlerde bayram hareketliliği başlamış durumda. Bu yıl tatlıdan kıyafete bayram cirosunun 25 milyar lira olmasını bekliyoruz" dedi.

Pandemi koşulları nedeniyle 2 yıldır bayram ziyaretlerinin yapılmamasının esnafı ekonomik olarak zora soktuğuna dikkat çelen Palandöken bu bayramdan beklentilerini yaptığı açıklama ile paylaştı. Özellikle ucuz şeker, çikolata ve tatlının da alınmaması gerektiğinin altını çizen Palandöken şunları söyledi:

"PANDEMİ NEDENİYLE BAYRAMLARDA ESNAF İŞ YAPAMIYORDU: Ramazan Bayramı'nın başlamasını sayılı günler kaldı. Ancak bu sene tabii esnaf sanatkar biraz daha olumlu. İki bayramdır bildiğiniz üzere işi yoktu. Bayramlar pandemi nedeniyle kutlanamıyordu. Kullanılsa da ziyaret yapılamıyordu. Dolayısıyla insanlar çocuklarına giysi vesaire almadığı gibi şeker, tatlı ikramı da olmadığı için bu sektörler iş yapamıyordu.

BAYRAM MÜNASEBETİYLE 25 MİLYARLIK CİRO BEKLİYORUZ: Düğün, bayram, babalar günü, anneler günü ve özel günler ekonomiye hareketlik getiriyor. Esnafın en çok yüzünün güldüğü özel günlerdir. İğneden ipliğe tüm ihtiyaçlar temin edildiği için sektör hareketlenir. Ancak fiyatların pahalı olması insanlara harcama gücünü kıssadan mübarek, bayram münasebetiyle bu yıl biraz daha farklı bir satış yapılacağından bu farklı olacak bu satışın da rakamsal büyüklüğü ekonomi için önemli olacak. Biz bayram münasebetiyle 25 milyarlık ciro bekliyoruz ama herhalde bu hedef de aşılacak.

HERKES BULUNDUĞU ŞEHİRDEKİ BAYRAMINI KUTLAYACAK: Otobüs, tren, uçak bilet fiyatlarının artması şehirlerarası yolculuk sayısını azaltabilir fakat şehirlerde bayram hareketliliği başlamış durumda. Bu yıl tatlıdan kıyafete bayram cirosunun 25 milyar lira olmasını bekliyoruz.

MERDİVEN ALTI ÜRETİME DİKKAT EDİLMELİ: Dikkat edilmesi gereken hususların başında merdiven altı ürün satanlar geliyor. Şekerin kilosunun fiyatını biliyorsunuz. Onun altında eğer şeker, çikolata veya tatlı satılıyorsa alınmamalı. 'Köyden getirdik. Ekmek lavaşlar organik' gibi şeylere vatandaş itibar etmemeli. Ramazan Bayramı şimdiden herkese kutlu olsun."