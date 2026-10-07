Palandöken Kayak Merkezi'nde kar ve yağmur sonrası sis dronla görüntülendi

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PALANDÖKEN'DE SİS

Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden olan Palandöken Kayak Merkezi'nde kar ve yağmurun ardından sis etkili oldu. Palandöken Kayak Merkezi'ni işleten Ejder 3200 A.Ş. çalışanları beyaza bürünen Palandöken'i kaplayan sisi dronla görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı