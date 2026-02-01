Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 237 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 237, Hakkari ve Ergan'da 192, Kartalkaya'da 185, Nemrut'ta 162, Kümbet'te 138, Konaklı'da 137, Sarıkamış'ta 129, Yıldızdağı'nda 120, Uludağ'da 116, Yedi Kuyular'da 113, Erciyes'te 98, Yalnızçam'da 89, Keltepe'de 86, Murat Dağı'nda 80, Çambaşı'nda 75, Yıldıztepe'de 72, Davraz'da 62, Ilgaz'da 54, Gevaş Abalı'da 41, Hesarek'te 39, Kop'ta 36, Süleymaniye'de 33, Karboğazı'nda 30, Denizli'de 25, Mersivan'da 14, Salda'da 10 ve Kartepe ile Akdağ'da 8 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|01.02.2026
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KY
|-4
|-1
|Ergan
|KY
|-3
|1
|Hakkari
|KY
|-5
|-1
|Kartalkaya
|KY
|1
|3
|Nemrut
|KY
|-2
|0
|Konaklı
|KY
|-3
|-2
|Sarıkamış
|KY
|-2
|2
|Yıldızdağı
|KY
|-1
|1
|Erciyes
|KY
|-3
|3
|Yalnızçam
|KY
|-5
|3
|Keltepe
|KY
|-4
|3
|Murat Dağı
|KY
|-4
|6
|Çambaşı
|KKY
|2
|4
|Davraz
|KY
|0
|3
|Ilgaz
|KY
|-2
|2
|Gevaş Abalı
|KY
|-1
|4
|Hesarek
|KY
|-3
|1
|Kop
|KY
|-1
|2
|Denizli
|KY
|0
|6
|Mersivan
|KY
|2
|4
|Salda
|Y
|-2
|9
|Akdağ
|Y
|2
|7
|Kartepe
|KY
|0
|1