Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 237 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Palandöken'de kaydedildi. Diğer merkezlerdeki kar kalınlıkları ve hava sıcaklık tahminleri de belli oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 237, Hakkari ve Ergan'da 192, Kartalkaya'da 185, Nemrut'ta 162, Kümbet'te 138, Konaklı'da 137, Sarıkamış'ta 129, Yıldızdağı'nda 120, Uludağ'da 116, Yedi Kuyular'da 113, Erciyes'te 98, Yalnızçam'da 89, Keltepe'de 86, Murat Dağı'nda 80, Çambaşı'nda 75, Yıldıztepe'de 72, Davraz'da 62, Ilgaz'da 54, Gevaş Abalı'da 41, Hesarek'te 39, Kop'ta 36, Süleymaniye'de 33, Karboğazı'nda 30, Denizli'de 25, Mersivan'da 14, Salda'da 10 ve Kartepe ile Akdağ'da 8 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez01.02.2026En düşükEn yüksek
PalandökenKY-4-1
ErganKY-31
HakkariKY-5-1
KartalkayaKY13
NemrutKY-20
KonaklıKY-3-2
SarıkamışKY-22
YıldızdağıKY-11
ErciyesKY-33
YalnızçamKY-53
KeltepeKY-43
Murat DağıKY-46
ÇambaşıKKY24
DavrazKY03
IlgazKY-22
Gevaş AbalıKY-14
HesarekKY-31
KopKY-12
DenizliKY06
MersivanKY24
SaldaY-29
AkdağY27
KartepeKY01
(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağmurlu)

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
500

