Palalı Sabri Beyoğlu'da Silahlı Saldırı Sonucu Öldürüldü

GEZİ Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle Palalı Sabri adıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane'de gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

Beyoğlu'nda dün gece saatlerinde Sabri Çelebi otomobiliyle giderken, bir grup tarafından durduruldu. Çelebiyle gruptakiler arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra gruptaki bir kişi silahla Çelebi'ye ateş ettikten sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Sabri Çelebi'yi ambulansla hastaneye götürdü. Çelebi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.