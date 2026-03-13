Pakistan ile Suudi Arabistan barış ve istikrarın tesisi için işbirliğini sürdürecek

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, barış ve istikrarın tesis edilmesi için iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin devam ettirilmesi konusunda anlaştı.

Geo News'un haberine göre, Pakistan Başbakanı Şerif resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Veliaht Prens bin Selman ile bir araya geldi.

Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede taraflar, barış ve istikrarın sağlanması için iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Pakistan Başbakanı Şerif, ülkesinin Suudi Arabistan ile uzun soluklu ilişkisine değer verdiğini ifade ederek, bölgesel uyumun sağlanması için çabalamaya devam edeceğini belirtti.

Görüşmeye, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir'in de yer aldığı üst düzey yetkililer de katıldı.