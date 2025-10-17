Haberler

Pakistan ve Afganistan Arasındaki Ateşkes Doha Görüşmeleri İçin Uzatıldı

Güncelleme:
Pakistan ve Afganistan arasında 15 Ekim'de başlayan 48 saatlik ateşkes, Katar'ın başkenti Doha'da yarın başlaması beklenen müzakereler süresince uzatıldı. Ateşkesin uzatılması, Afganistan'ın talebi doğrultusunda gerçekleştiği iddia ediliyor.

Ateşkesin Doha'daki görüşmelerin sonuna kadar uzatıldığını belirten kaynak, görüşmelerin yarın başlamasının beklendiğini açıkladı.

Kaynak, ateşkesin Afganistan'ın talebi üzerine uzatıldığını öne sürdü.

Öte yandan, Tolo News'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ismi açıklanmayan Katar'daki kaynaklara dayandırılarak paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, ateşkesin Doha'da yarın başlaması planlanan görüşmelerin sonuna kadar uzatıldığı aktarılarak, bunun Pakistan'ın isteği üzerine olduğu iddia edildi.

Müzakerelerin ne zaman sonlanacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Pakistan ve Afganistan'ın karşılıklı saldırı düzenlediği iddiası

Tolo News'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırılan paylaşımında, Pakistan'ın, Afganistan'ın Paktika vilayetinin Argun ve Barmal bölgelerine hava saldırıları düzenlediği öne sürüldü.

Tolo News'un isimsiz kaynaklara dayandırdığı bir başka paylaşımında Pakistan'ın saldırıları sonucunda, 2'si çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı kadın ve biri çocuk olmak üzere 7 kişinin de yaralandığı bilgisi aktarıldı.

Öte yandan, Tolo News'un isimsiz kaynaklara dayandırdığı bir başka paylaşımında ise Afganistan güçlerinin Pakistan'a yönelik misilleme saldırıları düzenlediği iddia edildi.

Konuya ilişkin taraflardan resmi açıklama yapılmadı.

Pakistan-Afganistan arasındaki gerilim

Pakistan, "TTP örgütüyle mücadele" kapsamında 9 Ekim'de Kabil'e bazı hava saldırıları düzenledi.

11 Ekim'de Afgan güvenlik güçleri sınır bölgesindeki Pakistan karakollarına kapsamlı saldırılarla karşılık verirken, çatışmalar yer yer alevlendi.

Afganistan yönetimi, Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla çatışmaların durduğunu açıkladı. Ancak 14 Ekim'de sınırda gerilim yeniden tırmandı.

Pakistan, Afganistan'ın ateşkes talebi üzerine 15 Ekim'de 48 saatlik geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin, TTP konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, "terör örgütü" olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını belirtiyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif şekilde kullanıyor.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
