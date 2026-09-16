Haberler

Pakistan: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın amacının "kolektif caydırıcılık" olduğunu açıkladı

Güncelleme:
+10 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan ordusu; Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın amacının "kolektif caydırıcılık" olduğunu ve "bölgesel emelleri" olmadığını bildirdi.

Pakistan ordusu; Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın amacının "kolektif caydırıcılık" olduğunu ve "bölgesel emelleri" olmadığını bildirdi.

Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Ahmed Sharif Chaudhry, Al Arabiya kanalına verdiği röportajda Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Chaudry, anlaşma hakkında, "Bu, Pakistan'ın Suudi Arabistan ve kardeş ülke Türkiye ile onlarca yıllık ilişkisini, kolektif caydırıcılık ve üç ülkenin savunması temelinde resmileştirmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Bu anlaşmanın sadece bir savunma işbirliği mi, yoksa daha geniş bir stratejik ittifakın başlangıcı mı olduğu yönündeki soruya Chaudry, "Bu anlaşma adından da anlaşılacağı gibi bir savunma anlaşmasıdır." yanıtını verdi.

Chaudry, "Bu anlaşma, savunucudur. Burada saldırgan bir şey yoktur. Bölgesel emeller yoktur. Anlaşma, kolektif caydırıcılıktır." yorumunu yaptı.

"Bu ülkeler arasındaki diğer hiçbir ilişkiyle çakışmamaktadır"

Anlaşmanın tarafı olan 3 ülkenin de diğer ülkelerle bağımsız ilişkileri olduğuna işaret eden Chaudry, "Dolayısıyla bu karşılıklı savunma anlaşması, doğası gereği tamamlayıcı niteliktedir. Bu ülkeler arasındaki diğer hiçbir ilişkiyle çakışmamaktadır." dedi.

Chaudry, anlaşmanın tarafı olan herhangi bir ülkeye saldırılması durumunda Pakistan'ın yanıtının ne olacağının sorulması üzerine, "Görüyorsunuz, doğası gereği savunma amaçlı ve bağlayıcı nitelikteki başka birçok anlaşmanız var. Ancak hiçbir ülke ortaya çıkıp operasyonel ayrıntılarını paylaşmaya başlamaz. Buna karar vermek, bunu bilmek ve hayata geçirmek üç ülkeye kalmıştır," diye konuştu.

Anlaşmanın, Pakistan'ın Çin ile on yıllardır süren ilişkisi için "tamamlayıcı mı yoksa rakip mi" olduğu sorusuna ise "Pakistan-Suudi Arabistan ve Pakistan-Türkiye ilişkilerinin birdenbire ortaya çıkmadığını anlamamız gerekiyor. Çinliler bunu anlıyor. Tüm dünya, bu ilişkilerin ne kadar tarihi olduğunu anlıyor. Biz de bunu resmileştirdik." yanıtını verdi.

Chaudry, bu anlaşmanın daha geniş kapsamlı, Müslüman dünyası güvenlik yapısının bir parçası olup olmayacağına dair bir soru üzerine, anlaşmada bunun bir Müslüman ittifakı olduğunu belirten hiçbir hüküm bulunmadığını belirterek bunun bölgesel istikrar için kurulmuş bir ittifak olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü

Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transfere 366 milyon euro harcadılar! 5 maçta sadece 1 gol attılar

Ne olacak bu takımın hali? 366 milyon euro 1 gol

ABD’de kaza mahallinden görüntü alan haber helikopteri düştü: 3 ölü, 1 yaralı

Otobüs kazasını görüntülüyordu! Haber helikopteri düştü: 3 ölü
Bakan Şimşek: Dezenflasyon arzuladığımız hızda değil

Bakan Şimşek'ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız hızda değil
İstanbul Havalimanı'nda kilolarca kokain ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı

Savcılık, Kurtlar Vadisi dizisi için düğmeye bastı

Esenyurt’ta otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kontrolden çıkan otomobil iki yayaya çarptı! Biri kurtarılamadı
Adıyaman’da 62 yaşındaki adam evde ölü bulundu

Yakınları haber alamayınca eve geldi! Acı gerçekle karşılaştılar