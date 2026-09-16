Pakistan: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın amacının "kolektif caydırıcılık" olduğunu açıkladı

Pakistan ordusu; Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın amacının "kolektif caydırıcılık" olduğunu ve "bölgesel emelleri" olmadığını bildirdi.

Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Ahmed Sharif Chaudhry, Al Arabiya kanalına verdiği röportajda Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Chaudry, anlaşma hakkında, "Bu, Pakistan'ın Suudi Arabistan ve kardeş ülke Türkiye ile onlarca yıllık ilişkisini, kolektif caydırıcılık ve üç ülkenin savunması temelinde resmileştirmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Bu anlaşmanın sadece bir savunma işbirliği mi, yoksa daha geniş bir stratejik ittifakın başlangıcı mı olduğu yönündeki soruya Chaudry, "Bu anlaşma adından da anlaşılacağı gibi bir savunma anlaşmasıdır." yanıtını verdi.

Chaudry, "Bu anlaşma, savunucudur. Burada saldırgan bir şey yoktur. Bölgesel emeller yoktur. Anlaşma, kolektif caydırıcılıktır." yorumunu yaptı.

"Bu ülkeler arasındaki diğer hiçbir ilişkiyle çakışmamaktadır"

Anlaşmanın tarafı olan 3 ülkenin de diğer ülkelerle bağımsız ilişkileri olduğuna işaret eden Chaudry, "Dolayısıyla bu karşılıklı savunma anlaşması, doğası gereği tamamlayıcı niteliktedir. Bu ülkeler arasındaki diğer hiçbir ilişkiyle çakışmamaktadır." dedi.

Chaudry, anlaşmanın tarafı olan herhangi bir ülkeye saldırılması durumunda Pakistan'ın yanıtının ne olacağının sorulması üzerine, "Görüyorsunuz, doğası gereği savunma amaçlı ve bağlayıcı nitelikteki başka birçok anlaşmanız var. Ancak hiçbir ülke ortaya çıkıp operasyonel ayrıntılarını paylaşmaya başlamaz. Buna karar vermek, bunu bilmek ve hayata geçirmek üç ülkeye kalmıştır," diye konuştu.

Anlaşmanın, Pakistan'ın Çin ile on yıllardır süren ilişkisi için "tamamlayıcı mı yoksa rakip mi" olduğu sorusuna ise "Pakistan-Suudi Arabistan ve Pakistan-Türkiye ilişkilerinin birdenbire ortaya çıkmadığını anlamamız gerekiyor. Çinliler bunu anlıyor. Tüm dünya, bu ilişkilerin ne kadar tarihi olduğunu anlıyor. Biz de bunu resmileştirdik." yanıtını verdi.

Chaudry, bu anlaşmanın daha geniş kapsamlı, Müslüman dünyası güvenlik yapısının bir parçası olup olmayacağına dair bir soru üzerine, anlaşmada bunun bir Müslüman ittifakı olduğunu belirten hiçbir hüküm bulunmadığını belirterek bunun bölgesel istikrar için kurulmuş bir ittifak olduğunu söyledi.

Kaynak: AA