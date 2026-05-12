Haberler

ABD'li yetkililer: Pakistan, havaalanlarına İran'ın askeri uçaklarını konuşlandırmasına izin verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li yetkililer, Pakistan'ın, ABD ile İran arasındaki ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yaparken, İran'a ait askeri uçakların havaalanlarını kullanmasına izin verdiğini öne sürdü. Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise iddiaları yalanlayarak, uçakların ateşkes döneminde geldiğini bildirdi.

ABD ile İran arasında ateşkes görüşmelerine aracılık yapan Pakistan'ın, saldırılarda hedef olmaması için Tahran'ın askeri uçaklarına havaalanlarını kullandırdığı iddia edildi.

CBS kanalına konuşan ABD'li yetkililer, Pakistan'ın, Washington ile Tahran arasında arabuluculuk rolü oynamasına rağmen, havaalanlarında İran'ın askeri uçaklarının konuşlanmasına izin verdiğini ileri sürdü.

Kanalın internet sitesindeki haberde, "Konuyla ilgili bilgi sahibi ABD'li yetkililere göre, Pakistan kendisini Tahran ve Washington arasında diplomatik bir köprü olarak konumlandırırken, İran askeri uçaklarının havaalanlarına iniş yapmasına sessizce izin verdi ve bu da onları potansiyel olarak Amerikan hava saldırılarından korudu." ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer, İran'ın Afganistan'a da sivil uçaklar gönderdiğini, ancak bu uçuşlar arasında askeri uçakların olup olmadığının netlik kazanmadığını iddia etti.

İsimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan ABD'li yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın nisan ayının başında İran'la ateşkesi ilan etmesinden günler sonra Tahran'ın, Pakistan'ın Rawalpindi garnizon şehri yakınlarındaki Nur Khan Askeri Üssü'ne "çok sayıda uçak gönderdiğini" savundu.

Haberde Pakistan'ın, İran'ın kullanımına açtığı havaalanına konuşlandırdığı askeri teçhizat arasında, Lockheed C-130 Hercules taktik nakliye uçağının keşif ve istihbarat toplama varyantı olan bir RC-130'un da bulunduğu detayına yer verildi.

Ayrıca haberin devamında, söz konusu olayla ilgili soru yöneltilen Pakistanlı üst düzey bir yetkilinin, "Nur Khan üssü şehrin tam kalbinde yer alıyor, orada park halinde bulunan büyük bir uçak filosunun kamuoyunun gözünden saklanması mümkün değil." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Pakistan Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında İran uçaklarının ülkede bulunduğu doğrulanırken, "spekülatif iddialar"??????? ise yalanlandı.

Açıklamada, "Pakistan'da park halinde bulunan İran uçakları ateşkes döneminde gelmiş olup, herhangi bir askeri acil durum veya koruma düzenlemesiyle hiçbir bağlantısı yoktur. Aksini öne süren iddialar spekülatif, yanıltıcı ve gerçek bağlamdan tamamen kopuktur." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
Bolu Belediyesine yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı

CHP'li Belediye Başkanı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖzge Harmankaya:

Bakın şu haber açıkça gösteriyor ki dış ticaret ve jeopolitik ilişkiler ekonomik çıkarlarla yönetiliyor. Pakistan gibi gelişmekte olan ülkelerin bu tür dengeleme oyunları oynamasının altında ekonomik baskılar ve borç yükümlülükleri vardır. Taraf olmayan görünüp aslında her iki tarafa da hizmet etmek, onlar için hayatta kalma meselesidir. Üzücü olan, bu tür politikalar insanları ve gerçek çatışmaları ciddiye almıyor olmasıdır.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyşe Nur Ünek:

haa evet tabii pakistan arabulucu ama aynı zamanda biri için silah deposu da oluyor, çok mantıklı tabi böyle diplomasi yapılır işte :) o ülkelerde herkes herkesin yanında olmayı başarıyo bizde ise sadece bir taraf varsa diğer tarafı desteklemek suç sayılıyor çok özür dilerim ama bu çifte standart değil mi yani?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdem Can Arslan:

Avrupalılar böyle şeylere izin verseler bile haber olur da bizde böyle diplomatik oyunlar oynanıyor yinemi kimse konuşmuyor falan

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum

Kürsüden çağrıda bulundu: Halkımızı alanlara davet ediyorum
Arda Turan yeni sezonda çalıştıracağı takımı resmen açıkladı

İşte yeni sezonda çalıştıracağı takım

Bakan Tekin'den ezber bozan müfredat çıkışı: O ifadelerin hepsi değiştirildi

Müfredatta dikkat çeken değişiklik: O ifadelerin hepsi değiştirildi
Galatasaray, Avrupa'da sadece Bayern Münih'e geçildi

Tek rakipleri Bayern Münih!
Eşiyle tartıştı, evi ateşe verip çatıdan atlayarak kaçtı

Güler misin, ağlar mısın! Eşiyle tartışan adamın yaptıkları akılalmaz
Dünya Kupası tarihinde bir ilk yaşanacak

Milyonların beklediği organizasyonda daha önce görülmemiş bir ilk
Gençlerbirliği, Trabzonspor karşısında 18 yıllık özlemi dindirmek istiyor

Trabzonspor'u yenerlerse 18 yıl sonra bir ilk olacak

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu