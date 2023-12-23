Pakistan'ın Multan şehrindeki Şah Rükn-i Alem Türbesi

Pakistan'ın Pencap eyaletinin Multan şehrinde 1324'te inşa edilen Şah Rükn-i Alem Türbesi, asırlara meydan okuyor.

Multan kentinin merkezinde yer alan türbe, Delhi Sultanlığı'nda Tuğluklu Hanedanı Hükümdarı Gıyaseddin Tuğluk tarafından 1320 ile 1324 arasında inşa ettirildi.

Gıyaseddin Tuğluk'un türbeyi önce kendisi için inşa ettirdiği ancak daha sonra Sühreverdiyye yoluna mensup Rükn-i Alem olarak tanınan sufi Rükneddin Ebü'l-Feth'in ailesine hediye ettiği belirtiliyor.

Rükneddin Ebü'l-Feth'in kabrinin bulunduğu türbede, aile üyelerine, yakınlarına ve takipçilerine ait çok sayıda mezar da yer alıyor.

Tuğluklu mimarisinin önemli eserleri arasında yer alıyor

Tuğluklu mimarisinin erken dönem en önemli eserleri arasında yer alan 35 metre yüksekliğindeki türbe, sekizgen bir plan üzerine tasarlanarak, her köşesinde minare şeklinde yapıları barındırıyor.

Bu minare şeklindeki yapıların üzerinde, türbenin ana kubbesiyle uyumlu olarak daha küçük kubbeler bulunuyor. Türbenin ikinci katı da ilk katının küçültülmüş bir halini yansıtıyor. En üstte ise türbenin çatısını kaplayan ana kubbe yer alıyor.

Kırmızı kum taşından inşa edilen türbede ahşap oymalı paneller, oymalı ve renkli tuğlalarla oluşturulan desenler göze çarpıyor.

699 yıldır ayakta duran türbe, UNESCO Dünya Geçici Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Şebiarus töreninde 100 bin ziyaretçi

Türbede çalışanlardan Muhammed İmran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün ortalama 3-4 bin kişinin Şah Rükn-i Alem Türbesi'ni ziyaret ettiğini belirterek, "Her sene kasım ayında Rükn-i Alem'in Şebiarus törenleri yapılır. Bu törene birkaç gün içerisinde ortalama 100 bin kişi katılır." dedi.

İmran, Şebiarus töreni zamanında ziyaretçi sayısının fazlalılığı sebebiyle şehir genelinde 1 veya 2 gün resmi tatil ilan edildiğini vurgulayarak, türbenin ve Şah Rükn-i Alem'in ününün Pakistan sınırlarını aştığını kaydetti.