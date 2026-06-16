Cinnah'ın 150. yılında İstanbul'da anlamlı sergi

Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın 150. doğum yılı dolayısıyla hazırlanan "Bir Milletin Kuruluş Hafızası" sergisi, İstanbul'da kapılarını açtı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Albayrak Grubu işbirliğinde düzenlenen serginin açılış töreni, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Törene, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Eyüpsultan Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, Doç. Dr. Davut Şahbaz ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

"Cinnah'ın vizyonu ve liderlik ilkeleri kalıcı dersler barındırıyor"

Programda konuşan Büyükelçi Yusuf Cüneyd, Cinnah'ın vizyonu ve liderlik ilkelerinin sadece Pakistan için değil, tüm modern dünya için kalıcı dersler barındırdığını dile getirdi.

Büyükelçi Cüneyd, Cinnah'ın popülizmden uzak, hukuka dayalı siyaset anlayışına dikkati çekerek, "Ona göre siyaset bir gösteri alanı değil, adalet ve temsil temelinde yürütülen anayasal bir süreçti." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın kuruluş temelini oluşturan "İki Millet Teorisi"nin entelektüel ve sosyolojik gerekçelerine değinen Cüneyd, Cinnah'ın Hindistan Müslümanlarını yalnızca dini bir azınlık değil kendilerine özgü tarihi gelenekleri, kültürel kimlikleri ve hukuk anlayışları olan ayrı bir siyasi topluluk olarak gördüğünü belirtti.

Cüneyd, Cinnah'ın Pakistan'ı kurma talebinin başkalarına karşı bir düşmanlıktan değil barışın, onurun ve istikrarın ancak adalet ve karşılıklı saygıya dayalı bir siyasi düzenle sağlanabileceği inancından kaynaklandığını dile getirdi.

"Muhammed Ali Cinnah'ın kararlılığı asla sarsılmadı"

Konuşmasında Cinnah'ın kişisel fedakarlıklarına ve bağımsızlık mücadelesindeki sarsılmaz iradesine de değinen Cüneyd, onun en kritik yıllarında ciddi bir hastalıkla sessizce mücadele ettiğini belirterek, "Fiziksel olarak zayıflamış olmasına rağmen kararlılığı asla sarsılmadı." dedi.

Cinnah'ın bağımsızlığın arifesinde halkına yaptığı, "İmanla disiplinle ve göreve özveriyle bağlı kalarak, ulaşamayacağınız hiçbir değerli hedef yoktur." çağrısını anımsatan Cüneyd, Cinnah'ın hayalindeki Pakistan'ın eşit vatandaşlık, laik bir devlet anlayışı ve kapsayıcılık üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

Cüneyd, Muhammed Ali Cinnah'ın bugün hala önemli bir rehber olmasını onun açık bir vizyon, güçlü bir inanç ve sarsılmaz bir disiplinle tarihi değiştirebileceğine dair inancına bağladı.

Büyükelçi, konuşmasını hem stratejik bir liderlik dersi hem de bir yaşam rehberi olan Cinnah'ın şu güçlü tavsiyesiyle sonlandırdı:

"Bir karar vermeden önce yüz kez düşünün ancak o karar alındıktan sonra ona tek bir kişi gibi bağlı kalın."

"Bağımsız devlet idealini somut bir gerçeğe dönüştürdü"

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, bir milletin var olmasının, ortak bir hafızanın, idealin ve aidiyet bilincinin inşa edilmesiyle mümkün olduğunu belirterek, "Muhammed Ali Cinnah Pakistan'da bunu başardı. Bağımsız bir devlet idealini somut bir gerçeğe dönüştürdü. Kardeş Pakistan halkının hafızasına birlik, adalet, ve hukukun üstünlüğünü emanet etti. Türkiye ve Pakistan'ın bu ortak mücadele ruhu ve kardeşlik duygusu, bizi 'tek millet, iki devlet' haline getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Tarihin bunun ispatlarıyla dolu olduğuna işaret eden Sülün, "Ne zaman başımız sıkışsa ilk koşanlardan biri Pakistan, aynı şekilde ne zaman Pakistan'ın bir ihtiyacı olsa Türkiye her zaman yanında. Kardeşliğimiz lafta kalan bir kardeşlik değil, zor günde kenetlenmenin ne demek olduğunu bilen iki halkın vefası. Dolayısıyla Pakistan'la ilgili her şey bizim için çok ama çok değerli." dedi.

"İslam dünyasının birliğine koruyucu bir nazarla bakmıştır"

"Pakistan Tarihi" kitabının yazarı, akademisyen Doç. Dr. Davut Şahbaz ise Rami Kütüphanesi'nin asırlık ve insanlık hafızasını barındıran çatısı altında bir araya gelmenin sıradan bir anma töreninin çok ötesinde bir anlam taşıdığını söyledi.

Şahbaz, "Karşımızda duran tablo bir insanın çelikten iradesiyle milyonlarca insanın darmadağın olmuş rüyalarını nasıl tek bir vatanda topladığının, bir coğrafyanın hafızasının küllerinden nasıl yeniden inşa edildiğinin hikayesidir." ifadesini kullandı.

Cinnah'ın Türk tarihi açısından da çok derin ve özel bir anlama sahip olduğunu vurgulayan Şahbaz, "O, İslam dünyasının birliğine, hilafet merkezine ve Osmanlı ecdadının mirasına daima koruyucu ve hürmetkar bir nazarla bakmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında hilafetin zor zamanlarında, Hint Müslümanlarının başlattığı Hilafet Hareketi'ne en güçlü fikri desteği verenlerin başında Cinnah geliyordu." bilgilerini paylaştı.

Davut Şahbaz, Cinnah'ın "Dünyada hiçbir güç Pakistan'ı yok edemez. Biz acı çektik, bedeller ödedik ama teslim olmadık. Şimdi en büyük görevimiz, bu topraklarda adaleti, eşitliği ve mazlumun hakkını korumaktır. Unutmayınız ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır." sözlerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Londra'da eğitim görmüş, anayasa hukukunun labirentlerini en iyi bilen, şık giyimiyle, entelektüel dehasıyla sömürge valilerini dize getiren bir hukuk timsaliydi Cinnah. Silahla değil, kalemle kanunla ve sarsılmaz bir mantıkla savaştı. Zorluklar karşısında bir an bile tereddüt etmedi. Çünkü hürriyetin pazarlık konusu yapılamayacağını çok iyi biliyordu. Onu asıl büyük yapan unsur ise katı bir siyasetçi olmaması, aksine derin bir kalbe ve ruha sahip bulunmasıydı."

Törende ayrıca Cinnah'ın hayatını ve Pakistan'ın kuruluşunu konu alan "Bir Milletin Kuruluş Hafızası" belgeseli ile Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'in 9 önce Türkiye ile ilgili bir hatırasını anlattığı TVNET'te yayınlanan bir röportaj kaydı da gösterildi.

Bir milletin kuruluş hafızası fotoğraflarla anlatılıyor

Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü dostluğun yansıması olan sergi, Alt Kıta Müslümanlarının Türk Milli Mücadelesi yıllarında gösterdiği vefa ve kardeşliğin temel taşlarını da yansıtıyor.

Londra'da hukuk öğrenimi gören ve siyasi hayatı boyunca hukukun düzenine ve temsilin meşruiyetine inanan Cinnah'ın hayatı, sergide dönemin tarihi fotoğraflarıyla gözler önüne seriliyor.

Gençlik ve aile portrelerinden Londra'daki Yuvarlak Masa Konferansı'na, 1940 Lahor Kararı'ndan 14 Ağustos 1947'deki tarihi iktidar devri törenine kadar pek çok anın yer aldığı sergi, ziyaretçilerini bir milletin kuruluş hafızasında adım adım yolculuğa çıkarıyor.

Sergi, 23 Haziran'a kadar Rami Kütüphanesinde ücretsiz ziyaret edilebilecek.