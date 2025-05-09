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Pakistan, Hindistan'a Ait 77 SİHA'nın Düşürüldüğünü Açıkladı

Pakistan, Hindistan'a Ait 77 SİHA'nın Düşürüldüğünü Açıkladı
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Pakistan Ordusu, Hindistan'a ait 77 İsrail yapımı silahlı insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini duyurdu ve Hindistan'ın saldırılarında 33 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Pakistan, şimdiye kadar Hindistan'a ait İsrail yapımı 77 silahlı insansız hava aracının ( Siha ) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, bölgedeki son gelişmeler hakkında basın toplantısı düzenledi.

Chaudhry, şimdiye kadar Hindistan'a ait İsrail yapımı 77 SİHA'nın düşürüldüğünü, Hindistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 33'e, yaralananların sayısının da 62'ye yükseldiğini duyurdu.

Hindistan'a seslenen Chaudhry, "Pakistan'ın size ateş etmesinden bu kadar hoşlanıyorsanız, talebinizi kendi seçtiğimiz bir zaman, yer ve araçla yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Chaudhry, Hint medyasında yer alan Pakistan'a ait hava araçlarının düşürüldüğü ve Pakistan'ın Hindistan'a saldırdığı haberlerini yalanlayarak bunlara kanıt olarak "(düşürülen) en az bir Pakistan uçağı veya insansız hava aracının enkazının gösterilmesini" talep etti.

Hindistan'la yaşanan çatışmalar sırasında yaralanan askerler olduğunu bildiren Chaudhry, şimdiye kadar hiçbir Pakistanlı askerin yaşamını yitirmediğini kaydetti.

Chaudhry, Pakistan ordusunun "her türlü olasılığa hazırlıklı olduğu" mesajını vererek "Devam etmek istiyorlarsa etsinler ancak başlattıkları şeyi biz bitireceğiz." diye konuştu.

Hindistan basını dün, Pakistan tarafından Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesindeki mühimmat depolarına saldırı düzenlendiğini iddia etmiş, Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise Hindistan'ın Pathankot ve Srinagar bölgelerine saldırı düzenlendiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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