Pakistan ve Kanada Dışişleri Bakanları Mekke Anlaşması'nı Görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması dahil bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Dar, Kanadalı mevkidaşı Anand ile telefon görüşmesi yaptı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması başta olmak üzere bölgedeki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Dar, Anand'a anlaşmanın içeriği ile üç ülkenin bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe katkıda bulunma yönündeki ortak iradesi hakkında bilgi verdi.

ABD ile İran arasındaki mevcut duruma da değinen taraflar, ayrıca, Doğu Kudüs'teki gelişmeleri ele aldı.

Dar ve Anand, karşılıklı çıkar alanlarında işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA