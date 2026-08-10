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Pakistan ve İran'dan Mekke Anlaşması Görüşmesi

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Pakistan ve İran dışişleri bakanları, telefon görüşmesinde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı ve bölgedeki diğer gelişmeleri ele aldı. Bakanlar, karşılıklı konularda teması sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, telefon görüşmesinde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması dahil, bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dar, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Dar, anlaşmanın stratejik işbirliğini güçlendirmeyi ve bölgesel barış ile güvenliğe katkıda bulunmayı hedeflediğini belirtti.

Her iki bakan da karşılıklı ilgi alanına giren konularda teması sürdürme konusunda mutabık kaldı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise paylaşılan bilgiler için mevkidaşına teşekkür ederek bölgesel ve uluslararası konulardaki görüşlerini iletti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'ın, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ı resmi temaslarda bulunmak üzere İslamabad'a davet ettiğini ifade etti.

Ziyaretlerin uygun bir zamanda düzenleneceğini belirten Bekayi, karşılıklı temasların iki komşu ülke arasındaki gelişen ilişkilerin doğal bir parçası olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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