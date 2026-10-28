Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'dan 29 Ekim tebriği

(ANKARA) - Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, " Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü vesilesiyle, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, sevgili kardeşim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a, Türkiye Hükümeti'ne ve kardeş Türkiye halkına en içten tebriklerimi sunarım. Pakistan ve Türkiye, ortak tarihimize, karşılıklı güvene ve halklarımız arasındaki derin sevgiye dayanan kalıcı bir bağla birbirine bağlıdır" dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Dar, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü vesilesiyle, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, sevgili kardeşim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a, Türkiye Hükümeti'ne ve kardeş Türkiye halkına en içten tebriklerimi sunarım. Pakistan ve Türkiye, ortak tarihimize, karşılıklı güvene ve halklarımız arasındaki derin sevgiye dayanan kalıcı bir bağla birbirine bağlıdır. Uluslarımız, en zorlu dönemlerde her zaman omuz omuza durmuştur ve bu sarsılmaz dayanışma ruhu, bugün de ilişkilerimizi şekillendirmeye ve zenginleştirmeye devam etmektedir. İkili ilişkilerimiz kapsamlı bir stratejik ortaklığa dönüşmüştür. Pakistan'ın bu bağları daha da güçlendirme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit ediyorum. Türk kardeşlerimize sürekli barış, ilerleme ve refah diliyorum. Yaşasın Pakistan-Türkiye kardeşliği!"

Kaynak: ANKA