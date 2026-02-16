Pakistan'da Patlama: Biri Çocuk 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İSLAMABAD, 16 Şubat (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen patlamada aralarında bir çocuğun da bulunduğu en az 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel bir polis yetkilisi Xinhua'ya yaptığı açıklamada, patlamanın pazartesi günü Bannu bölgesindeki Miryan Polis Karakolu yakınlarında meydana geldiğini belirtti.

Güvenlik güçleri ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edilirken yaralılar yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi.

Polis, patlamanın niteliği ve nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.