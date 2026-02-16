Haberler

Pakistan'da Patlama: Biri Çocuk 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis karakolu yakınında meydana gelen patlamada, aralarında bir çocuğun da bulunduğu en az iki kişi hayatını kaybetti. Olayda birçok kişi yaralanırken, yaralılardan bazılarının durumu kritik.

İSLAMABAD, 16 Şubat (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen patlamada aralarında bir çocuğun da bulunduğu en az 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel bir polis yetkilisi Xinhua'ya yaptığı açıklamada, patlamanın pazartesi günü Bannu bölgesindeki Miryan Polis Karakolu yakınlarında meydana geldiğini belirtti.

Güvenlik güçleri ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edilirken yaralılar yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi.

Polis, patlamanın niteliği ve nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
