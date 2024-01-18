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Orta Doğu'da yeni cephe an meselesi! Pakistan Cumhurbaşkanı geri adım atmadı, Türkiye'den sağduyu çağrısı geldi

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İran'ın Ceyş el Adl örgütünü füzelerle hedef alarak 2 çocuğun ölümüne neden olduğu saldırıya misilleme yapan Pakistan'ın Seravan şehrine düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, "İran ile kardeşiz ancak topraklarımızı savunmak için her türlü tedbiri alırız" sözleriyle geri adım atmayacağını gözler önüne sererken, Türkiye'den iki ülkeye sağduyu çağrısı geldi.

İran'ın, militan grubu Ceyş el Adl'ın üslerini hedef alması ve 2 çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından Pakistan'dan misilleme saldırısı geldi. İran'ın Sistan-Belucistan bölgesindeki "terör hedeflerine" düzenlenen saldırıda 3 kadın ve 4 çocuk hayatını kaybetti. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, "İran ile kardeşiz ancak topraklarımızı savunmak için her türlü tedbiri alırız" ifadesini kullanarak geri adım atmayacaklarını sinyalini verdi. Öte yandan iki ülkeye sağduyu çağrısı yapan Türkiye Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş İran, Irak ve Pakistan'a itidal ve sağduyuyla suhuletin sağlanması çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"TERÖR HEDEFLERİNE SALDIRI DÜZENLEDİK"

Pakistan, İran'ın Sistan-Belucistan bölgesindeki "terör hedeflerine" saldırı düzenlediğini duyurdu. İran yönetiminden yapılan açıklamada Seravan şehrine düzenlenen saldırılarda 3 kadın ve 4 çocuğun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Orta Doğu'da yeni cephe an meselesi! Pakistan Cumhurbaşkanı geri adım atmadı, Türkiye'den sağduyu çağrısı geldi

PAKİSTAN: GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAYA DEVAM EDECEĞİM

Kadın ve çocukların yaşamını yitirdiği saldırı sonrası açıklama yapan Pakistan yönetimi, halkının güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini, "kardeş ülke İran'ın" egemenliğine saygı duyduğunu bildirdi.

Orta Doğu'da yeni cephe an meselesi! Pakistan Cumhurbaşkanı geri adım atmadı, Türkiye'den sağduyu çağrısı geldi

PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI ALVİ: HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAĞIZ

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, İran ile yükselen tansiyonun ardından Tahran ile kardeş ülke olduklarını ancak topraklarını savunmak için her türlü tedbiri alacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Alvi, yaptığı yazılı açıklamada, Pakistan'ın ulusal güvenliği ve toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceğini vurgulayarak Pakistan ordusunun, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin sığınaklarına" düzenlediği saldırıya övgüde bulundu.

Tahran ile kardeş ülke olduklarını ancak topraklarını savunmak için her türlü tedbiri alacaklarını belirten Alvi, ortadan kaldırılması için küresel çaba gerektiren terörün ortak sıkıntı olduğunun altını çizdi. Pakistan'ın tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterdiğine işaret eden Alvi, diğer ülkelerden de uluslararası hukuku ihlal etmemelerini beklediklerini aktardı. Alvi, İran ile sorunların diyalog ve karşılıklı istişare ile çözülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Orta Doğu'da yeni cephe an meselesi! Pakistan Cumhurbaşkanı geri adım atmadı, Türkiye'den sağduyu çağrısı geldiPakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi.

TÜRKİYE'DEN İKİ ÜLKEYE SAĞDUYU ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Irak ve Pakistan topraklarına yönelik saldırılarıyla tırmanan gelişmelerden endişe duyduğunu açıkladı. Bakanlık, bölgedeki son gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Irak'taki belirli hedeflere yönelik İran saldırılarıyla başlayan, akabinde İran'ın Pakistan içindeki bazı hedeflere dün sabaha karşı gerçekleştirdiği saldırılarla genişleyen ve bu sabah Pakistan'ın İran içindeki hedeflere düzenlediği saldırılarla tırmanan gelişmelerden endişe duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sorunların, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı başta olmak üzere, uluslararası hukukun temel ilkeleri çerçevesinde ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temelinde dostluk ve kardeşlik anlayışıyla çözülmesi gerektiğine inanıldığı kaydedilen açıklamada, tüm meselelerin bölgesel güvenliği ve istikrarı daha fazla tehdit etmeden diyalog ve işbirliği yoluyla çözümlenmesinin temenni edildiği belirtildi. Açıklamada, "Dost ve kardeş İran, Irak ve Pakistan'a itidal ve sağduyuyla suhuletin sağlanması çağrısında bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü konusunda bölge ülkeleriyle deneyimlerini paylaşmaya ve katkı sunmaya hazırdır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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