Pakistan Başbakanı, Abd-İran Görüşmeleri İçin İsviçre'ye Gitti

İSLAMABAD, 21 Haziran (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında kısa süre önce imzalanan mutabakat zaptının devamı niteliğindeki teknik düzey görüşmelere katılmak üzere İsviçre'ye gitti.

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Şerif ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir, İsviçre'nin Burgenstock kentinde düzenlenecek görüşmelere katılacak.

Açıklamada, 21 Haziran'da yapılması planlanan görüşmeler için Şerif'e üst düzey bir heyetin eşlik ettiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua