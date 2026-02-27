Haberler

Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari: "Pakistan, barış ve toprak bütünlüğünden taviz vermeyecek"

Güncelleme:
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Afganistan ile sınırda meydana gelen çatışmalarla ilgili ülkesinin barış ve toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceklerini belirtti. Pakistan ordusunun karşılığının 'kapsamlı ve kararlı' olacağını vurguladı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Afganistan ile sınırda yaşanan çatışmalara ilişkin ülkesinin barış ve toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceğini belirtti.

Zerdari, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Pakistan ordusunun yanıtının "kapsamlı ve kararlı" olduğunu belirten Zerdari, " Pakistan, barış ve toprak bütünlüğünden taviz vermeyecek." ifadelerini kullandı.

Zerdari, "Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak ve hiç kimse bu yanıtın dışında kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan devlet televizyonu PTV News'e göre Başbakan Şahbaz Şerif de yaptığı açıklamada, Pakistan halkı ve silahlı kuvvetlerinin ülkenin güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya her zaman hazır olduğunu belirtti.

"Güçlerimiz her türlü saldırgan emeli ezip geçecek tam kapasiteye sahiptir." ifadelerini kullanan Şerif, saldırılara gereken karşılığın verileceğini kaydetti."

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik kapsamlı operasyonların başlatıldığını bildirmişti.

Pakistan Enformasyon Bakanlığı da Afganistan'ın operasyonuna karşı Pakistan güvenlik güçlerinin derhal ve etkili şekilde karşılık verdiğini açıklamıştı.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada, Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirmişti.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
