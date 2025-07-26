Ozzy Osbourne Anısına Adana'da Lokma Dağıtıldı

Ozzy Osbourne Anısına Adana'da Lokma Dağıtıldı
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Sağlık sorunları nedeniyle vefat eden rock müzik ikonu Ozzy Osbourne anısına Adana'nın Seyhan ilçesinde lokma dağıtıldı. Etkinliği düzenleyenler, yılda bir kez anma etkinliği yapmayı planlıyor.

Sağlık sorunları nedeniyle 22 Temmuz'da vefat eden, rock müzik tarihinin önemli isimlerinden İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne anısına Adana'da lokma dağıtıldı.

Heavy metalin öncüsü kabul edilen Black Sabbath grubunun kurucularından Osbourne için merkez Seyhan ilçesi Şinasi Efendi Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Etkinliği organize edenlerden Caner Aygün, gazetecilere, sevdikleri bir sanatçıyı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Sanatçıyı anmak için bir etkinlik düzenlemek istediklerini anlatan Aygün, "Onun anısına lokma dağıttık. Bundan sonra ölümünün her yıl dönümünde dağıtmayı düşünüyoruz. Heavy metalin sıfır noktası diyebileceğimiz bir müzisyen." dedi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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