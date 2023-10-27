Özvatan Kaymakamlığı 100 fidan dikti
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Özvatan Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 fidan dikildi. Kaymakam Mine Kurt, Kayseri Orman İşletme Müdürü Yasin Biberci, TEMA Vakfı temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar etkinliğe katıldı. Fidan dikimi ve can suyu verme işlemleri gerçekleştirildi.
Özvatan Kaymakamlığının düzenlediği etkinlikte 100 fidan dikildi.
Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "100. Yılda 100 Fidan" etkinliğine Kaymakam Mine Kurt, Kayseri Orman İşletme Müdürü Yasin Biberci, TEMA Vakfı temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Biberci ve ekibinin fidan dikimiyle ilgili teknik bilgi vermesinin ardından Kaymakam Kurt ve katılımcılar, 100 fidanı toprakla buluşturup, can suyu verdi.
Kaynak: AA / Güncel