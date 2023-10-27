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Özvatan Kaymakamlığı 100 fidan dikti

Özvatan Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 fidan dikildi. Kaymakam Mine Kurt, Kayseri Orman İşletme Müdürü Yasin Biberci, TEMA Vakfı temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar etkinliğe katıldı. Fidan dikimi ve can suyu verme işlemleri gerçekleştirildi.