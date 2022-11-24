Özlem'i darbederek öldüren eşine ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet

RİZE'de tartıştığı eşi Özlem Dursun'a (32) yumruk atıp, darbederek öldüren tutuklu sanık Ramazan Dursun (38), ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 10 Haziran'da Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Rize Valiliği'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Özlem Dursun ile inşaat işçisi eşi Ramazan Dursun arasında iddiaya göre 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Eşinin yüzüne yumruk atıp, darbeden Ramazan Dursun, kendisini de bıçakla yaraladı. Eşinin yaralı haldeki fotoğraflarını çeken Dursun, 'Kızını yaraladım, başında ölmesini bekliyorum, gel al' yazarak, WhatsApp'tan kayınvalidesine gönderdi. Kadının yakınlarının ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, Özlem Dursun'u Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Özlem Dursun, 1 gün sonra hayatını kaybetti. Tedavisi sonrası gözaltına alına Ramazan Dursun, tutuklandı.

Savcı, sanık ve avukatların yaptığı savunmanın ardından mütalaasını mahkemeye sundu. Mahkeme heyeti, ilk duruşmada Ramazan Dursun'u 'eşe karşı kasten eziyet çektirerek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbede, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan da 5 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.