Özhaseki: Depremzedeler enkazdan çıkarılırken 'Partisine bakın' diyen ahlaksızlar var

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da görevlendirilen belediye başkanları ile bir araya geldi. Felaket döneminde ayrım gözetmenin ayıp olduğunu söyleyen Özhaseki, "Böyle bir şeyi akıldan geçirmek bile bana göre insanlık suçudur ama ne yazık ki dışarıda bazen görüyoruz; depremzedelere yardım edilirken, enkazdan çıkarılırken bile 'Partisine bakın' diyen ahlaksızlar var, bu memlekette" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, deprem bölgesi olan Malatya'ya görevlendirilen 30 belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi tesisinde düzenlenen toplantıya Özhaseki'nin yanı sıra belediye başkanları, milletvekilleri ve belediye görevlileri katıldı. Özhaseki, büyük afetle karşı karşıya olduklarını dile getirdi. Deprem felaketinin doğrudan 11 ili etkilediğini hatırlatan Özhaseki, "Şu ana kadar 47 bin canımız kaybettik. Hayat durdu adeta. Daha önce böyle afetle karşılaşmamıştık. 600 binin üzerinde bağımsız birim yıkılmış vaziyette veya ağır hasarlı" diye konuştu.

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