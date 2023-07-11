Özhaseki: Depremden etkilenen şehirlerde konut yapımı hızla devam ediyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremden etkilenen şehirlerde konut yapımının hızla devam ettiğini belirtti. Malatya'da yapımına başlanan kalıcı konutlarla ilgili bilgi veren Özhaseki, vatandaşların sağlam ve güvenli yuvalarına bir an evvel kavuşması için büyük bir gayretle çalıştıklarını ifade etti.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Depremden etkilenen şehirlerimizde kaybedecek vaktimiz yok. Vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yuvalarına bir an evvel kavuşturmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz" dedi.

Bakan Özhaseki, Twitter hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Malatya'da yapımına başlanan kalıcı konutlara ilişkin video mesaj yayımladı. Özhaseki paylaşımında, "Depremden etkilenen şehirlerimizde kaybedecek vaktimiz yok. Vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yuvalarına bir an evvel kavuşturmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Malatya'mızda afetlere dayanıklı ve yatay mimariye uygun 103 bin 19 konut yapacağız. Şu an sahada 14 bin 338 yuvamızın inşasını hızla sürdürüyoruz" dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Malatya'da inşa edilecek konutlardan 14 bin 338'inin ihalesinin yapıldığı, kırsal kesimde yaşayan depremzede köy halkı için 25 bin 302 köy evi yapılacağı, bu köy evlerinden 7 bin 550'inin ise yapım sürecinin başladığı belirtildi. Ayrıca hayatın normale dönmesi ve ticari hayatın canlanması için Malatya merkezde 25 metrekareden oluşan 338 adet geçici ticaret alanının kurularak, faaliyete geçtiği bildirildi.