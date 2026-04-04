Haberler

Özgür Özel'i zora sokacak iddia: Milyonluk dönüşümün faturası belediye kasasından çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak Belediyesi’ne yönelik soruşturmada, milyonluk VİP araç dönüşüm faturalarının belediye kaynaklarından karşılandığı ve araç sahipliklerine ilişkin dikkat çeken iddialar dosyaya girdi. Dönüştürülen araçlardan birinin de CHP lideri Özgür Özel'e ait olduğu konuşuluyor.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, DizaynVIP firması tarafından belediye adına iki Mercedes V300 aracı için toplam 7 milyon 754 bin TL'lik fatura düzenlendiği iddia edildi.
  • Soruşturma dosyasında, VIP dönüşümü yapılan araçlardan birinin Uşak Belediyesi adına, diğerinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı olduğuna dair tespitlerin yer aldığı öne sürüldü.
  • Belediye kaynaklarıyla bir siyasetçiye ait araca VIP dönüşüm yapıldığı yönündeki iddiaların soruşturma dosyasına yansıdığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Uşak Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında, kamuoyuna yansıyan yeni iddialar dikkat çekti. Soruşturma dosyasına giren bazı bilgi ve belgelerde, belediye kaynaklarıyla yapılan harcamalara ilişkin çarpıcı detayların yer aldığı öne sürüldü.

BELEDİYE ADINA MİLYONLUK FATURA 

İddialara göre; DizaynVIP firması tarafından Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri adına iki ayrı Mercedes V300 araç için toplamda 7 milyon 754 bin TL’lik fatura düzenlendi. Söz konusu faturaların daha sonra tek kalemde birleştirildiği ileri sürüldü.

ARAÇ SAHİPLİĞİNE İLİŞKİN İDDİALAR GÜNDEMDE

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, VİP dönüşümü yapılan araçlardan birinin Uşak Belediyesi adına kayıtlı olduğu, diğer aracın ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı olduğuna dair tespitlerin dosyada yer aldığı iddia edildi. Ayrıca ikinci araçla ilgili sistem kayıtlarında “yetki yok” uyarısı verildiği, ancak yapılan detaylı incelemelerde aracın sahipliğine ilişkin bilgilerin ortaya çıkarıldığı öne sürüldü. Bu gelişmelerle birlikte, belediye kaynaklarıyla bir siyasetçiye ait araca VİP dönüşüm yapıldığı yönündeki iddiaların soruşturma dosyasına yansıdığı belirtildi.

YALIM’A ATFEDİLEN SÖZLER YENİDEN GÜNDEMDE

Daha önce kamuoyuna yansıyan ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a atfedilen bazı ifadelerin, ortaya çıkan bu iddialarla birlikte yeniden tartışılmaya başlandığı aktarıldı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında bu tür iddiaların daha geniş kapsamda incelenebileceği ifade ediliyor.

PARTİ İÇİNDEKİ SÜREÇ TARTIŞILIYOR

Öte yandan CHP Genel Merkezi’nin Özkan Yalım hakkında henüz bir ihraç süreci başlatmaması, siyasi kulislerde farklı yorumlara neden oldu. Parti içindeki sessizliğin nedenine ilişkin çeşitli iddialar dile getirilirken, savcılık kaynaklarının soruşturmanın yeni delillerle genişleyebileceğini değerlendirdiği öne sürüldü.

İşte kesilen milyonluk faturalar; 

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıSelim Demir:

sesi çok çıkanın suçunu bastırması gibi bir durum oldu ortada gerçekten heybe bayağı büyükmüş

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtaze vatandaş:

atalarımızın dediği gibi "ateş olamyan yerden duman çıkmaz" durduk yerede kimse kimseye bişey olmaz illaki bi anlaşmazlık (paylaşamama) var ortada rant kar makam ne sayarsan say

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet:

bir siyasi gösterin yemeyen çalmayan. halkını düşünüp hizmet eden.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıorhan eren:

turkiye hasta oldu ve bu adam eczaci, turkiyeyi iyi edecek ilaclar bu eczaci da.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdurmuş yıldız:

Adamlar milletin parasıyla Millete hizmet edeceklerini milletin parasıyla kendilerine hizmet etmişler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

