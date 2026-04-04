Özgür Özel'i zora sokacak iddia: Milyonluk dönüşümün faturası belediye kasasından çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Uşak Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında, kamuoyuna yansıyan yeni iddialar dikkat çekti. Soruşturma dosyasına giren bazı bilgi ve belgelerde, belediye kaynaklarıyla yapılan harcamalara ilişkin çarpıcı detayların yer aldığı öne sürüldü.

BELEDİYE ADINA MİLYONLUK FATURA

İddialara göre; DizaynVIP firması tarafından Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri adına iki ayrı Mercedes V300 araç için toplamda 7 milyon 754 bin TL’lik fatura düzenlendi. Söz konusu faturaların daha sonra tek kalemde birleştirildiği ileri sürüldü.

ARAÇ SAHİPLİĞİNE İLİŞKİN İDDİALAR GÜNDEMDE

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, VİP dönüşümü yapılan araçlardan birinin Uşak Belediyesi adına kayıtlı olduğu, diğer aracın ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı olduğuna dair tespitlerin dosyada yer aldığı iddia edildi. Ayrıca ikinci araçla ilgili sistem kayıtlarında “yetki yok” uyarısı verildiği, ancak yapılan detaylı incelemelerde aracın sahipliğine ilişkin bilgilerin ortaya çıkarıldığı öne sürüldü. Bu gelişmelerle birlikte, belediye kaynaklarıyla bir siyasetçiye ait araca VİP dönüşüm yapıldığı yönündeki iddiaların soruşturma dosyasına yansıdığı belirtildi.

YALIM’A ATFEDİLEN SÖZLER YENİDEN GÜNDEMDE

Daha önce kamuoyuna yansıyan ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a atfedilen bazı ifadelerin, ortaya çıkan bu iddialarla birlikte yeniden tartışılmaya başlandığı aktarıldı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında bu tür iddiaların daha geniş kapsamda incelenebileceği ifade ediliyor.

PARTİ İÇİNDEKİ SÜREÇ TARTIŞILIYOR

Öte yandan CHP Genel Merkezi’nin Özkan Yalım hakkında henüz bir ihraç süreci başlatmaması, siyasi kulislerde farklı yorumlara neden oldu. Parti içindeki sessizliğin nedenine ilişkin çeşitli iddialar dile getirilirken, savcılık kaynaklarının soruşturmanın yeni delillerle genişleyebileceğini değerlendirdiği öne sürüldü.

İşte kesilen milyonluk faturalar;

