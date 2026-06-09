Özgür Özel'den TBMM önünde toplanan kalabalığı coşturan sözler

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanlığı'nın grup toplantısı için ziyaretçi yasağı getirmesinin ardından TBMM Dikmen Kapısı önüne geldi. Özel, burada toplanan kalabalığa hitap ediyor.

Özel'in açıklamalarından satırbaşları;

"AK Parti yargı kollarıyla yapılması planlanan darbeyi TBMM'nin kapısının önünde püskürttünüz. Siz olmasaydınız baba ocağına pazar sabahı 7'de partinin sokağından bile geçmemesi gereken tipler bugün de burada Meclis'in kapısında dayanacak sanki CHP misafiriymiş gibi gelecekti.

Rahatsızlığınızı anlıyorum ama şunu tespit edelim. Bugün karşı karşıya geldiniz, yüreğim ağzımda izledim. Siz şunu gösterdiğiniz yargı kollarının kararıyla, partinin hiçbir yerinde olmayanlar bir anda geldiler; Onlara karşı siper oldunuz. Helal olsun size.

Birtakım toplama kalabalıklarla, bin kişiden meşrutiyet devşiririm derseniz; o bin kişinin karşısına bu yürekli insanlar çıkar oyunu bozar. Meclis Başkanlığı bugün içeride olumsuz görüntüler olmasın diye aldığı bir kararla yasak getirdi. Zaten sizin buradaki varlığınız, bir grup toplantısını yapmaktan öte; tam olarak partinin hukukuna ve hepimizin geleceğine sahip çıkmaktı."

Ayrıntılar geliyor...