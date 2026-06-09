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Özgür Özel'den TBMM önünde toplanan kalabalığı coşturan sözler

Özgür Özel'den TBMM önünde toplanan kalabalığı coşturan sözler
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TBMM Dikmen Kapısı önünde toplanan kalabalığa hitap eden CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Grup toplantısını sabote edeceklerdi, kürsüyü seçilmiş değil atanmış birine vereceklerdi. Yüreğim ağzımda izledim. O haksız hukuksuzlara karşı göğsünüzü siper ettiniz. Sizlere helal olsun" ifadelerini kullandı. Özel'in sözleri alandakiler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanlığı'nın grup toplantısı için ziyaretçi yasağı getirmesinin ardından TBMM Dikmen Kapısı önüne geldi. Özel, burada toplanan kalabalığa hitap ediyor. 

Özel'in açıklamalarından satırbaşları; 

"AK Parti yargı kollarıyla yapılması planlanan darbeyi TBMM'nin kapısının önünde püskürttünüz. Siz olmasaydınız baba ocağına pazar sabahı 7'de partinin sokağından bile geçmemesi gereken tipler bugün de burada Meclis'in kapısında dayanacak sanki CHP misafiriymiş gibi gelecekti.

Rahatsızlığınızı anlıyorum ama şunu tespit edelim. Bugün karşı karşıya geldiniz, yüreğim ağzımda izledim. Siz şunu gösterdiğiniz yargı kollarının kararıyla, partinin hiçbir yerinde olmayanlar bir anda geldiler; Onlara karşı siper oldunuz. Helal olsun size.

Birtakım toplama kalabalıklarla, bin kişiden meşrutiyet devşiririm derseniz; o bin kişinin karşısına bu yürekli insanlar çıkar oyunu bozar. Meclis Başkanlığı bugün içeride olumsuz görüntüler olmasın diye aldığı bir kararla yasak getirdi. Zaten sizin buradaki varlığınız, bir grup toplantısını yapmaktan öte; tam olarak partinin hukukuna ve hepimizin geleceğine sahip çıkmaktı."

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Yargı kolları aleyhinde karar verdiyse ve karşı taraf hakkından taviz verdiyse bu durum onların erdemligidir.

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