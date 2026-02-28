Özgür Özel'den Tanju Özcan açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasına ilişkin, " Tanju Özcan'a sorulan soru şu; Bir vakıf var. Vakfın tek işi öğrenciye burs vermek. Vakıf öğrencilere burs vermiş. Tanju Özcan'a da diyorlar ki 'Belediyeye gelenler vakfa da bağış yapıyorlarmış.' Tanju Özcan'ın şahsına bağış yapmıyorlarmış ya, Tanju Özcan'ın kursağından geçmiyormuş ya, cebine konmuyormuş ya, birileri gibi yüzde 20 alıp, 10'unu kendi, 10'unu yukarı yollamıyormuş ya. Tanju Özcan ne yapıyormuş? Bolu'daki iş insanları vakfa bağış yapmışlar, o vakıf da Bolu'nun fakir öğrencisine burs veriyormuş" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur'da katılacağı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi öncesi Antalya'ya geldi. Antalya Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan Özgür Özel'e Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir çiçek takdim etti. Özgür Özel daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu olan Muhittin Böcek'i Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti. Özgür Özel'in cezaevi ziyaretine genel merkez yöneticileri, CHP'nin Antalya ve bölge illeri milletvekilleri, parti yöneticileri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ile ilçe belediye başkanları eşlik etti.

Cezaevi ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Burdur mitingimiz öncesinde Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'i ziyaret ettim. Tabii kendisini iyi gördüm demek istiyorum ama buraya ilk kendisini emanet ettiğimizde 12 ilaç içiyordu ve 'Ne olacak bu işin, bu tedavinin seyri burada' diyorduk. Şu anda günde 22 ilaç içiyor. Kendi deyimiyle 'Böyle yuttuğum ilaçlara bakıyorum. Bu kadarını böbreklerim bir günde nasıl süzecek benim de aklım almıyor' diyor. Gerçekten 4- 5 farklı hastalığı var " dedi.Özgür Özel, Muhittin Böcek ile tutuklanıp Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın rahatsızlıkları nedeniyle tutuksuz yargılanması gerektiğini belirtti.

'VALLAHİ BİZE BUNLAR SORULSUN'

Bugün Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma haberiyle uyandıklarını söyleyen Özel, "Şimdi ona sorulan sorular geldi. İçeride Muhittin Böcek ile konuştum. Yani gerçekten insan bir taraftan hem üzülüyor bir taraftan da diyorum ki aman bize bunlar sorulsun. Tanju Özcan'a sorulan soru şu; bir vakıf var. Vakfın tek işi öğrenciye burs vermek. Vakıf öğrencilere burs vermiş. Tanju Özcan'a da diyorlar ki; 'Belediyeye gelenler vakfa da bağış yapıyorlarmış.' Tanju Özcan'ın şahsına bağış yapmıyorlarmış ya, Tanju Özcan'ın kursağından geçmiyormuş ya, cebine konmuyormuş ya, birileri gibi yüzde 20 alıp, 10'unu kendi, 10'unu yukarı yollamıyormuş ya. Tanju Özcan ne yapıyormuş? Bolu'daki iş insanları vakfa bağış yapmışlar, o vakıf da Bolu'nun fakir öğrencisine burs veriyormuş. Bu kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hani bir tek sağlam çark bırakmadığı bu düzende halen daha iş adamı vakfa para verip de öğrenciye burs veriliyor, bu da bize soruluyorsa vallahi bize bunlar sorulsun" dedi.

'ARKADAŞLARIMIZ BOLU'YA İNTİKAL ETTİ'

Süreci yakından takip ettiklerini belirten Özgür Özel, "Bolu'ya da arkadaşlarımız intikal ettiler. En yakından ve dikkatle takip ediyoruz. En kısa sürede başkanımızın ve siyaset arkadaşlarımızın serbest kalmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı