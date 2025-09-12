Özgür Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasını takip etti

SİLİVRİ'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde görülen Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasını takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duruşmadan çıktıktan sonra açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda görülen 'sahte diploma' davasını takip etti. Duruşma çıkışında açıklama yapan Özel, "Bugün gün boyunca Silivri'deydik. Bir iyi haber var. Aslında böyle olacağı belli de burada birkaç hafta önce yaptığımız basın toplantısında da söylemiştim. 3 Eylül'de ve 12 Eylül'de gençlerin davaları vardı. Dedim ki 'Üçünde de 12 Eylül'de de arkadaşların hepsi serbest kalacaklar.' Niye? 3'ündekinde 'Gösteri ve Toplantı, Yürüyüş Kanunu'na muhalefetten, bugün de Cumhurbaşkanı'na hakaretten davaları görülüyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na hakareti de 'Zıpla zıpla, zıplamayan Tayyip'tir' sözünden çıkarıyorlar. Başka bir hakaret yok. Kimsenin Cumhurbaşkanı'na küfrettiği yok. Canlı yayın görüntülerine bakıyor. 'Zıpla zıpla, zıplamayan Tayyip'tir' diye zıplayanları alıyor, Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuyor. Kaç gün kaldılar? 100'üncü gün tutuklanmışlardı. 19 Mart'ın, 100 kara günün akşamı. Bugün 176'ncı gün. 76 gün yattılar. Bir gün yatarı yok. 2911'den suçu ilk kez işliyor zaten. Yatarı olmadığı gibi zaten hükmün açıklanması geri bırakılacak ya da diğerinden bir gün yatmayacak. Ne oldu? 75 gün yattılar. Bu yaptıkları 75 günlük zulüm, büyük bir haksızlık. Bu öğrencilerin bir kısmı salındığı halde sonra tekrar alıp tutuklama yapıyorlar. Tamamının bir tane sorumlusu var. Kendini Türkiye Başsavcısı sanan, majestelerinden sorumlu başsavcı olan, Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarı sürsün diye zulümle, kanunları eğip bükerek, yetkili mahkeme Ankara'dayken İstanbul'da mahkeme açtıran, şikayetçilerle diyalog kuran, özel avukatlar bulan, şu mahkemeyi düşürüp de dokuz kere verilmeyen kararı 10'uncu mahkemede verdiren başsavcıdan başkası değil bunu yapan. Onun talimatıyla haksız yere, kıdemsiz hakimlere, savcılara, gencecik çocuklara bir gün yatmayacakları halde 75 gün hapis yatırtan bu kötücül akla… Kötü yüreğe demeyeyim, kötü kalbe, kötü zihne ve kara düzenin en baş aktörüne sadece şunu söylüyorum. İnşallah senin sevdiklerin değil ama sen bu yaptığın zulmün hesabını bir gün verirsin. 2911'den 75 gün tutukluluk… Yazıklar olsun. Çok memnunuz ki hepsi serbest kaldılar. Ümit ediyoruz ki bundan sonra da Türkiye'de böyle savcıların, böyle başsavcıların değil, gerçekten hukuk insanlarının verdiği kararlarla adalet tesis edilmeye çalışılır" dedi.

'YARGI TARİHİNİN EN UTANÇ VERİCİ İDDİANAMELERİNDEN'

Özel, "İkinci mevzu, bir başka utanç. Yine aynı ekip. AK Parti'nin kara düzeninin atanmış yargı aparatının yaptığı diploma davası. 35 yıl önce ilanla başvurmuş. Kendinden iki yıl önce başlamış Kıbrıs'taki üniversitelere davet yapıyor İstanbul Üniversitesi, 'Gelin, bu evrakları verin' diye. Kendinden öncekilerden kendi evindeki arkadaşı bugün salondaydı, sesleniyor. 'Benden bir yıl önce o başvurdu, gitti' diyor. 'Ben de 25-26 kişiyle başvurdum, kabul edildi' diyor. Ama ne kendinden önce gidenlerin diploması iptal, ne kendisinden sonra gidenlerin iptal. Ne kendiyle birlikte olanlardan yargılanan var. Ekrem Başkan bugün tek başına yargılanıyor. Avukatlar açıkça, 'Bu tarif ettiğiniz suçu kamu görevlileri, sivil insanlarla birlikte işlediyse? Siz diyorsunuz ki; Ekrem İmamoğlu bu diploma sahteciliği suçuna iştirak etmiştir. Madem müştereken işlendi. Kanun çok açık yazıyor. Hepsi birlikte aynı davada yargılanır. Nerede diğerleri?' diye soruyorlar. Cevap yok savcılık makamında. Türk yargı tarihinin en utanç verici iddianamelerinden bir tanesi perişan oldu, paçavra oldu yine. Herkes bugün ikna, salondaki herkes gördü. Yapılmaya çalışılan iş şu, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak. Zaten oraya, 'Bu diplomayı YSK'ya veriyor' demiş. Belediye başkanı olmak için Ekrem İmamoğlu'nun lise diploması da ortaokul diploması da iş görür. Diploma YSK'ya sadece cumhurbaşkanı adaylığı için veriliyor. Bugüne kadar vermedik, önümüzdeki seçimde vereceğiz inşallah. Bütün korkusu bu. 'Bu diploma YSK'ya verilir' diye yazı yazmış üniversiteye, 'Acil iptal et' demiş. Veren fakülte, 'İptal etmem' demiş, dekanını değiştirmişler. Yenisi de 'Çoğunluğu sağlayamayız' demiş, alakasız bir üniversite yönetim kurulundan iptal etmişler" dedi.

"EKREM BAŞKAN YARGILANMADI, YARGILADIö

Özel, "Dava devam ediyor, yargılama sürüyor. Bugün Ekrem Başkan yargılanmadı. Ekrem Başkan yargıladı. Saçma sapan iddiaları yargıladı. Sırf cumhurbaşkanı adayı olmaması için yapılan saçmalığı yargıladı. Onunla birlikte bu yatay geçişi o sene yapanların diplomalarını iptal ettiler. İçlerinde Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı vardı. Sorborne'dan yüksek lisanslı. Ama 1 sene öncesini, 2 sene öncesini, sonrasını aynı işlem olduğu halde iptal dahi edemediler. Çünkü hedef belli; Ekrem İmamoğlu. Bir tek Ekrem İmamoğlu yargılanıyor oysa aynı suçu işlediğini iddia ettikleri 26 kişi var. Yani kanunlar geneldir, kişiye özel olmaz. Bir suç, suçsa herkese ait bir suçtur. Ama burada bir tane, o da Recep Tayyip Erdoğan'ı yenme suçu. 4 kez yapılan bu suçun bir kez daha işleneceğinden emin oldukları için bu zulmü yaşatıyorlar. Bunları yapıyorlar. Biz bunun karşısında durmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Ama bugün herhalde, 'Kimin yerinde olmak istemezdin' deseniz, 176 gündür yatıyor, daha da ne kadar zulüm edilecek belli değil ama 'Ekrem Bey'in yerinde olmak istemezdim' demem. Bugün o talimatla yazılmış iddianameyi o salonda temsil etmek, icap edildiğinde savunmak zorunda olan savcının yerinde olmak istemezdim. Yazdıranlar, onların yerinde zaten olmayız biz, onlar kötü ruhlar. Onlar, bu dünyada da onun hesabını verecekler inşallah, öbür dünyada da. Bu kadar büyük kul hakkı yemenin, hem de bir başka kul bunun hakkını yesin diye bu kulun hakkını yemenin hesabını öbür dünyada nasıl verecekler. Bunu size yaptıran tek adamdan da o tek adamın Türkiye'de bulup da görevlendirdiği o tek kişiden, o kötü kalpli kişiden de mutlaka hesap soracağız ve hakkımızı helal etmeyeceğiz. Bu kadar kötülük olmaz" dedi.