Özgür Özel, Sarıgül'ün üyeliğinin Yargıtay Başsavcılığına bildirilip bittiğini söyledi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile ilgili "Kendisi partimize başvurarak 'üyeliğimi askıya alın' dedi. Siyasi Partiler Kanunu'nda üyeliği askıya almak diye bir şey yok, o istifa olarak değerlendiriliyor. Biz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bugün bildirimini yaptık ve üyeliği bitti, partimizle bir bağı yok." dedi.

Sözcü TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Özel, fon soruşturmasını iktidar içindeki 2-3 kutbun birbiriyle hesaplaşması olarak değerlendirdi.

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine Özel, şunları kaydetti:

"Pazartesi günü kendisini davet ettim, odamda konuştuk. Kendisine bu meselenin hem kendisini sürekli tartıştırdığını, hem partiye zarar verdiğini ama bir disiplin işlemi uygulamak için kendisinin bunu değerlendirmesinin doğru olacağını ifade etmiştim. Partideki diğer yönetici arkadaşlarımız da bu konuları kendileriyle görüştüler. Kendisi partimize başvurarak 'üyeliğimi askıya alın' dedi. Siyasi Partiler Kanunu'nda üyeliği askıya almak diye bir şey yok, o istifa olarak değerlendiriliyor. Biz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bugün bildirimini yaptık ve üyeliği bitti, partimizle bir bağı yok. Ama o soruşturmadaki gizlilik ortadan kalkıp gerçekler ortaya çıktığında, esas olarak bir şey söylenebilir. Bu vahim iddialar doğru çıkarsa Sarıgül'ü biz de savunamayız, en sevdikleri de savunamaz."

Erken seçime yönelik soruyu Özel, "Bugünlerde bize somut bir erken seçim tarihiyle gelirlerse toplarız hemen PM'yi, toplarız milletvekili grubunu, bir karar verir, ilan ederiz. Ama şu anda ben Erdoğan'ın adaylığının önünü açacak bir erken seçime 'evet' demem." şeklinde yanıtladı.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde olası bir başkanvekili seçiminde CHP ile ittifak yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine, "İBB'de İstanbul'un iradesi Ekrem İmamoğlu'dur. O içeride, Ekrem İmamoğlu ile seçilmiş belediye meclis grubundan bir tanesinin görevi yapması lazım. O gün geldiğinde ne olacağını bugünden söyleyemem. Elimizden gelen her şeyle bu darbeye karşı mücadele ederiz, direniriz." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir'le ilgili soru üzerine Özel, "Geçmişten beri birikmiş bir öfkesi var, 'bizi çantada keklik görüyorsunuz' diyorlar. Bu yüzden İzmir'i çok kırdık, önümüzdeki dönem hem milletvekilliği sürecinde, geçmişte İzmir'e yapılmış bütün haksızlıkları telafi ederek hem de yerel yönetim adaylarının belirlenmesi sürecinde, neyi yapmazsınız diyorsunuz ya Cemil Tugay'ı yapmam, en büyük pişmanlığım." ifadesini kullandı.

"Burnundan fitil fitil getirmezsem namussuzum dediniz, tehdit olarak algılandı" sözünün hatırlatılması üzerine Özel, "Tehdit değil, kararlılık ifadesi" açıklamasını yaptı.

Özel, "Yeni Parti ivme mi kaybetti?" sorusu üzerine, "Ben kendimde bir enerji kaybı hissetmiyorum. Benim de kötü olmaya, yorulmaya hakkım yok." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşmesine ilişkin soru hakkında Özel, şu değerlendirmede bulundu:

"Mansur Başkan Cumhurbaşkanı'na gitmeden önce hem Murat Kurum'la görüşmüştü, Cumhurbaşkanı'na gitme meselesini de söylemişti. Cumhurbaşkanı'na gittikten sonra aslında cümleler arasında vardı. Cumhurbaşkanı da Mansur Başkan'a 'çalışın' demiş. Murat Kurum'la birlikte bir şey yapılacak. Bundan daha doğal bir şey yok. Haberim var, şaşılacak bir durum yok. Bugün de gördüm yine, ne yapsın, gizli mi görüşsün? Görüştüğünü kendi paylaşıyor. Hadi acaba AK Parti'ye mi geçecek linç falan. Mansur Başkan konusunda benim herhangi bir şüphem yok. Sürekli diyalog halindeyiz. Aramızda en ufak bir sorunumuz yok."

Özel, "Hala aday adayı mı sizin adınıza?" sorusuna, "Benim adıma öyle. Geçen sefer bizim adayımızın ilan edildiği güne gidelim. O gün bir sürpriz yapıp Mansur Yavaş desek bugün Türkiye bambaşka bir yerdeydi. O gün bir sürpriz yapıp Ekrem İmamoğlu desek bugün Türkiye bambaşka bir yerdeydi. Mansur Bey ne diyor? 'Ben belediye başkan adayıyım, görevimin başındayım, görevimi yapacağım, günü gelmeden de bunu konuşmayacağım.' diyor. Bu son derece bence saygıyla karşılanması gereken bir durum. Zorla da tutup adamı ikide bir 'Aday mısın?' demeye gerek yok. 'Ben işimi iyi yapayım, günü geldiğinde bunu değerlendireyim.' diyor. Mansur Yavaş kimsenin ihmal edemeyeceği, Türkiye için önemli bir seçenektir. Bizim adayımız şu anda Ekrem İmamoğlu. Benim de oyum var, Mansur Başkan'ın da oyu var." yanıtını verdi.

"Son birkaç gündür sizin cumhurbaşkanlığı adaylığınızı açıklamaya hazırlandığınız" sözü üzerine Özel, "O külliyen yalan." dedi.

Özgür Özel, "Biz Ekrem Başkan'la birbirimize cezaevi süreciyle birlikte kardeşliği aşan bir hukukla bağlıyız. Bunu en çok da Ekrem Başkan ifade ediyor. Ekrem İmamoğlu ile aramda bugüne kadar sıfır sorun oldu. Şu anda da aramızdaki ilişki birbirimizi özlemek, sevmek, birbirimize destek olmak ve birbirimizden razı olmanın ötesinde hiçbir duygu yok aramızda." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA