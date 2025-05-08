Özgür Özel: 'Meydanlarda Mücadeleye Devam Edeceğiz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.

"Millet iradesine sahip çıkıyor" mottosuyla gerçekleştirilen mitingde konuşan Özel, bugün Silivri'de herkes için bedel ödeyen biri için buraya eylem yapmaya geldiklerini söyledi.

İstanbul Üniversitesi'ne Türkiye'nin her yerinden diploma almaya gelen öğrenciler olduğunu belirten Özel, "Biz de bugün buraya, alın teri ile alınmış, haksızlıkla saldırılmış bir diplomayı geri almaya geldik." dedi.

Özel, Beyazıt Meydanı'nın, çok acıya, mücadeleye şahitlik ettiğini dile getirerek, "Bu meydan sol yumruk havada açılan pankartları da gördü, başörtülü, dualı direnişlere de tanıklık etti. 68'in devrimci gençliğinin emperyalizme karşı göğsünü siper ettiğini de, üniversiteye sokulmayan başörtülü öğrencilerin mücadelesini de gördü. Namusuyla çalışana, emek verene, başörtüsüne de geleceğine de devrime de sahip çıkana, mert olana helal olsun." ifadelerini kullandı.

Verdikleri mücadelenin demokrasiye, özgürlüğe dair olduğunu dile getiren Özel, birilerinin sokakta olmalarından rahatsız olduğunu savundu. Özel, şöyle devam etti:

"Dedim ki o zaman 19 Mart akşamında, 'Sen bir diploma iptali ile bu ülkede devletin verdiği her kağıdı değersizleştiriyorsan, geleceği çalıyorsan, evet ben de sokağa çağırıyorum herkesi.' Eğer o gün akşam üniversiteler sel olup gelmeseydi, gençlerden cesaret alıp o meydan dolmasaydı, İstanbul'un geleceğine, Türkiye'nin geleceğine el uzatmasaydınız, umut olmasaydınız, kayyımı def etmeseydiniz, geleceğinize sahip çıkmasaydınız şimdi umut yoktu, moraller bozuktu, hepimiz evlerdeydik, hepimiz perişandık."

"Bu mücadeleden korkanlar, ürkenler, muhalefet evine dönsün isteyenler, muhalefet evde otursun isteyenler, asla ve asla teslim olmayacağımızı görünce bize bir mektup yazdılar." diyen Özel, kendisine yönelik saldırıya ilişkin şunları söyledi:

"Mektubu da eli kanlı bir katille, bir evlat katili ile yolladılar. Şunu söylüyorlar, 'Bak, kafamızı bozarsanız, direnmeye devam ederseniz bak ne yapıyorum. Sana bir katili yanına yolluyorum, onun şimdiki çıplak ellerini senin gözüne kadar getiriyorum.' 'Bu evladına acımamış sana mı acıyacak bu?' diyor, 'Bir çocuğunu değil, ikisini öldürmüş. İki kere düşün, aklını başına topla' diyor. Diyor ki, 'Bundan sonra biz planımızı uygulayacağız, Türkiye'nin geleceğine biz karar vereceğiz. Siz boyun eğeceksiniz.'"

Özel, o mektuba bir cevap vermesinin icap ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Mektubu aldım, okudum, anladım ve yazanlara cevabım Beyazıt Meydanı'dır, Beyazıt Meydanı. Ekrem Başkan'ı alıp da gelene kadar, İstanbul Üniversitesi'nden verilmiş helal diplomayı geri alana kadar, hak ettiğimiz seçim sandığını getirip iktidarı değiştirene kadar, o mektupta ben yokum. Ben meydandayım, sokaktayım, mücadelenin içindeyim. Ekrem Başkan'ı Silivri zindanından çıkarana kadar mücadeleye devam."

Özgür Özel, partililerden Ekrem İmamoğlu için başlattıkları imza kampanyasına destek olmalarını istedi.

Mitinge, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da katıldı.