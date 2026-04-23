Özgür Özel, Koltuğunu Depremzede Elisa Dok'a Devretti... "Atatürk'ün Bizlere Duyduğu Güveni Boşa Çıkarmamak En Büyük Görevimizdir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM’deki makamını, Hatay Samandağ’dan 5'inci sınıf öğrencisi depremzede Elisa Dok’a devretti. Dok, "23 Nisan sadece bir bayram değil, aynı zamanda bağımsızlığımızın ve geleceğimizin simgesidir. Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü biz çocuklara armağan ederek geleceğin teminatının bizler olduğunu vurgulamıştır. Bizler bu vatanın emanetçisi olarak çok çalışmalı, kendimizi en iyi şekilde yetiştirmeli ve ülkemizi daha ileriye taşımak için çaba göstermeliyiz. Atatürk’ün bizlere duyduğu güveni boşa çıkarmamak en büyük görevimizdir" dedi.

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'deki makamını, Hatay Samandağ'dan 5'inci sınıf öğrencisi depremzede Elisa Dok'a devretti. Dok, "23 Nisan sadece bir bayram değil, aynı zamanda bağımsızlığımızın ve geleceğimizin simgesidir. Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü biz çocuklara armağan ederek geleceğin teminatının bizler olduğunu vurgulamıştır. Bizler bu vatanın emanetçisi olarak çok çalışmalı, kendimizi en iyi şekilde yetiştirmeli ve ülkemizi daha ileriye taşımak için çaba göstermeliyiz. Atatürk'ün bizlere duyduğu güveni boşa çıkarmamak en büyük görevimizdir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, TBMM'deki makamında çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla sohbet eden Özel, bayramlarını kutladı. CHP Lideri Özel, 23 Nisan geleneği olarak makam koltuğunu, Hatay Samandağ'dan depremzede 5'inci sınıf öğrencisi Elisa Dok'a devretti.

"Atatürk, bu anlamlı günü biz çocuklara armağan ederek geleceğin teminatının bizler olduğunu vurgulamıştır"

Elisa, çerçeveleterek yanında getirdiği Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mehmet Murat Çalık ile olan fotoğraflarını ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını Özel'in masasına yerleştirdi. Dok, şunları söyledi:

"Öncelikle bugün, bu anı ölümsüzleştirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Herkese merhaba; benim adım Elisa Dok. Sayın Başkan, değerli misafirler ve sevgili arkadaşlarım; bugün burada milletimizin egemenliğini ilan ettiği ve çocuklara armağan ettiği çok özel bir günü kutlamak için toplandık. 23 Nisan sadece bir bayram değil, aynı zamanda bağımsızlığımızın ve geleceğimizin simgesidir. Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü biz çocuklara armağan ederek geleceğin teminatının bizler olduğunu vurgulamıştır. Çünkü çocuklar yarının büyükleri, ülkemizin umudu ve aydınlığı, yarınların mimarlarıdır. 23 Nisan 1920'de TBMM açılmış, millet iradesi resmen yönetimde söz sahibi olmuştur. Bu tarih halkın kendi kaderini tayin ettiği önemli bir dönüm noktasıdır."

"Atatürk'ün bizlere duyduğu güveni boşa çıkarmamak en büyük görevimizdir"

Sevgili arkadaşlarım; bizler bu vatanın emanetçisi olarak çok çalışmalı, kendimizi en iyi şekilde yetiştirmeli ve ülkemizi daha ileriye taşımak için çaba göstermeliyiz. Atatürk'ün bizlere duyduğu güveni boşa çıkarmamak en büyük görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim."

Özel ise Elisa ile Hatay'da düzenlenen mitingde nasıl tanıştıklarını anlattı. Ardından çocuklara satranç takımı hediye eden Özel, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: ANKA
