Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç Başbakanı'na seçimlerle ilgili söylediği söz CHP'nin tepkisini çekti: Yazıklar olsun

İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson, ilk yurt dışı ziyaretini geçtiğimiz gün Türkiye'ye gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. İki lider daha sonra kameralar karşısına geçerek ortak bir basın açıklaması düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan teröristlerin iadesi konusunda Kristersson'a yönelik, "İsveç ve Finlandiya'nın caddelerinde teröristlerin ellerinde terörist başının paçavralarıyla dolaşmalarını benim halkım gördüğü zaman hesabını bize soruyor. Biz vatandaşımıza hayır diyemeyiz. 7 ay sonra seçimde halkımızın karşısına gittiğimizde Türkiye'de terörle mücadelede zafer elde ettiniz, teröristlerle ciddi mücadelemizi halkımız biliyor. Bu konuda ciddi takdir ediyor. Ortada bir başarı var. İstiyoruz ki, dostlarımız, özellikle 1. derecedeki NATO dostlarımızla dayanışma içerisinde olmamız lazım. Bu teröristleri ülkelerinde barındırmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sözleri CHP'nin tepkisini çekti.

"HAZİRANA KADAR ELİMİ RAHATLAT"

Konu hakkında açıklamalara bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi. Özel, Erdoğan'ın Kristersson'a "Hazirana kadar elimi rahatlat" dediğini öne sürdü.

Özgür Özel'in şunları söyledi:

"Dün İsveç Başbakanı'yla Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının PKK-FETÖ kısmının altına imza atarım. Ama şu olur mu? Diyor ki 'Bu konuda değerli dostumun beni anlayacağına inanıyorum. Önümüzde tabii temmuza kadar bir süre var. Ama özellikle haziran ayında Türkiye'de seçim söz konusu. Gerek Cumhurbaşkanlığı gerek parlamento seçimleri var. Bu seçimlere hazırlanırken halkımızın karşısına rahat çıkabilmem için bunları da değerli dostumla paylaştık'. Dış güçler edebiyatı yapanlara bakın.

"YAZIKLAR OLSUN"

Parti kurulduğu gün Amerika'ya koşup, seçimlerden sonra 1 Mart Tezkeresi pazarlığına giden Recep Tayyip Erdoğan, ajanlarla görüşen Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Bey'in teknoloji ziyaretini hedef gösteren Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığına bak: İsveç Başbakanı'na, 'Hazirana kadar elimi rahatlat'. Yazıklar olsun."