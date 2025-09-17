Özgür Özel, İmamoğlu ve Tutukluları Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve bazı tutukluları ziyaret etti.

Özel, Adana'dan Silivri'ye yürüyüş gerçekleştiren partisinin gençlik kolları üyeleriyle Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu önünde görüşmesi sonrasında, İmamoğlu ve bazı tutuklulara ziyarette bulundu.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Özel, tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in 322 gündür tutuklu olduğunu anımsattı.

TBMM'deki komisyonda akademisyenlerin dinlendiğini ifade eden Özel, Terörsüz Türkiye umuduyla yapılacak çalışmalarda en önemli katkıyı sağlayabilecek akademisyenlerden birinin Özer olduğunu belirtti.

Özel, Özer'in tutukluluk halinin son bulması için başvuruda bulunduğunu kaydederek, "Sayın Ahmet Özer'in yapılan başvurusu üç gün içinde, dünden itibaren değerlendirilecek. Eğer bugün akşam veya yarın serbest kalmasına yönelik bir karar çıkarsa, Ahmet Özer ilk iş olarak da Meclis'teki komisyona katkı sağlamak üzere oraya gidebilir." dedi.

Özgür Özel, görüştüğü arkadaşlarının morallerini iyi gördüğünü, buna katkı yapan konulardan birinin Ankara'daki mitingleri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ardından da partimiz aleyhinde açılmış olan kurultay davasından kayyum, butlan gibi korkular bir yana dururken, erteleme ve erteleme sırasında kurulan ara karar, ara karardaki vurgular ile Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ve ilçe seçim kurullarının peşi sıra CHP lehine verdiği kararlar ki seçim hukuku tamamen bunları gerektiriyor. Hiç anormal, hiç beklenmedik bir karar yok. Bu kararlara, seçim hukuku bilen herhangi bir, örneğin AK Parti'linin de itiraz etmesi söz konusu değil. Etmiyorlar, aksini söylüyorlar zaten. Siz de zaman zaman takip ediyorsunuz.

İstanbul Olağanüstü Kurultayı'nın yapılacak olması ve o kurultay sonucuyla düzenlenecek mazbatayla kayyum meselesinin ortadan kalkacak olması. Partinin olağanüstü kurultayının yapılacak olması, tartışmaya açılan delegelerin oy kullanmayacak olmasıyla o konuda çok daha güçlü bir şekilde delege iradesinin ortaya çıkacak olması. Bir yandan tüm Türkiye'de yürüyen süreçlerle ilçe ve il kongrelerimizin tamamlanıp, kurultayımızın delegelerinin belirlenecek olması. Bunlar bütün arkadaşlarımızın içini rahatlattı."

Özel, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanmadan önce AK Parti ve MHP'li bazı isimlerce arandığını iddia ederek, "Bayrampaşa Belediye Başkanımıza üç kez AK Partili isimler ve bir MHP'li isim, 'AK Parti'ye katılırsan soruşturmadan kurtulursun.' Bakın şimdi buradan net olarak söylüyorum." dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtladı

Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun pazar günü yapılacak olağanüstü kurultaya ilişkin iptal talebiyle ilgili soruyu Özel, "Bu yapılanlardan sonuç alamayacaklarını biliyorlar. Seçim hukukunda CHP zaten çok dikkatli. Zaten bütün partilerin YSK'da temsilcileri var. Onlar yıllardır alınan kararları, içtihatları biliyor. YSK ve ilçe seçim kurulları önceki kararlarıyla uyumsuz işler yapmazlar. Çok olağandışı bir şey olmadığı takdirde uyumsuz işler yapmazlar. Yani bu mesele iki kere ikinin dört ettiği gibi belli de partiyi tartıştırmak için." şeklinde cevapladı.

Hasan Mutlu'nun dün tutuklanmasının ardından bugün İçişleri Başkanlığınca görevden uzaklaştırılmasının sorulmasının ardından Özel, "Bu beklenen karar, tutukluluk varsa mecburen olacak." dedi.