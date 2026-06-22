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Türkiye-ABD maçının hakemi belli oldu

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Türkiye-ABD maçının hakemi belli oldu
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FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü haftasında oynanacak Türkiye-ABD maçını Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetecek.

FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü hafta maçında oynanacak Türkiye-ABD maçının hakemi belli oldu. 

PRESTİJ MAÇINA CEZAYİRLİ HAKEM

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre; A Milli Takımımızın prestij maçuna çıkacağı mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal yönetecek.

MAÇ NE ZAMAN?

Türkiye-ABD maçı, 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'da başlayacak. Mücadele Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda oynanacak. Ay-yıldızlılar, Avustralya ve Paraguay'a yenilerek gruptan çıkma şansını kaybetmişti. 

Ece Güneş
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