Türkiye-ABD maçının hakemi belli oldu
FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü haftasında oynanacak Türkiye-ABD maçını Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetecek.
FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü hafta maçında oynanacak Türkiye-ABD maçının hakemi belli oldu.
PRESTİJ MAÇINA CEZAYİRLİ HAKEM
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre; A Milli Takımımızın prestij maçuna çıkacağı mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal yönetecek.
MAÇ NE ZAMAN?
Türkiye-ABD maçı, 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'da başlayacak. Mücadele Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda oynanacak. Ay-yıldızlılar, Avustralya ve Paraguay'a yenilerek gruptan çıkma şansını kaybetmişti.