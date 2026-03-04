Özgür Özel Eyüpsultan'da konuştu

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Eyüpsultan'da düzenlediği mitingde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Eyüpsultan'da düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür, "Toplamda 14 belediye başkanımız tutuklu. İkinci bölgeden Beşiktaş Belediye Başkanımız sevgili Rıza Akpolat 411 gündür tutuklu. Şişli Belediye Başkanımız kardeşim Emrah Şahan 345 gündür tutuklu. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız sevgili, canım kardeşim Hakan Bahçetepe 272 gündür tutuklu. Beyoğlu'nu yiğit evladı, sevgilisi İnan Güney 196 gündür tutuklu. Bayrampaşa'nın çalışkan öğretmeni, her şeyini Bayrampaşa'ya veren Hasan Mutlu 168 gündür tutuklu. Ayrıca Hakan'la, İnan'la, Hasan Mutlu ile beraber Büyükçekmece ve Şile belediye başkanlarımız maalesef aylardır iddianame bekliyorlar. Onları alıp içeri koyanlar, iddianameyi yazmıyorlar ve zulmü sürdürüyorlar. Buradan tüm başkanlarımızı selamlarken, iddianameyi bekliyoruz. Yargılanmak için değil, iftiralarınızı yargılamak için bekliyoruz. İçeride olan arkadaşlarımızdan istenen cezayı alsalar, yatarı olmayanlar tutuklu. İstenen cezayı zaten yatmış olanlar tutuklu. Bir yandan haklarında hiçbir iddia olmayan, iddianame bekleyenler tutuklu. Bu sepetten bu milletin vicdanına, tarihin bu en acımasız, en haksız sistemini, AK Parti'nin kara düzenini şikayet ediyoruz" dedi.

'KUMPASLAR, YALANLAR ÇÖKTÜ'

Özgür Özel, "'560 milyar yolsuzluk var' dediler, 560 kuruş ispat edemediler. 'Bin 200 cep telefonu dağıtıldı' dediler, bir tanesini bile ispat edemediler. 'İBB'de parkelerin altında milyon dolarlar vardı. Bulurken kayda geçirdik, video çektik' dediler. Yalan çıktı. Bir otoparkta Türkiye'nin en pahalı arabalarını çekip, 'İmamoğlu'nun' dediler. MHP'li bir milletvekilinin çıktı. Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne gittiler ve belediyeyi, başkan odasını aradılar. Gizli bir kasa buldular. Kasayı açtılar, ekrana 'Gaziosmanpaşa'nın gizli kasası' yazdılar. Dolarları çıkardılar. Bu kardeşiniz inanmadı. 'Allah bir deseler şüphe ederim' dedim. 'Acil, getirin bakalım arama tutanağını. Nasıl olur Gaziosmapaşa Belediyesi'nde para kasası? Nasıl içinden dolarlar çıkar? Bu nasıl olur?' dedim. Tutanak geldi, belediyenin kasasından sadece mühür çıktı. 'Arayın TRT'yi, bu ne görüntü?' dedim. 'Elimizde arama görüntüsü yoktu, stoktan kullandık. Yanlışlıkla bunlar çıktı' dediler. Yani dünyanın en büyük iftiralarını attılar. Pırıl pırıl insanların çocuklarını, analarını, babalarını sokakta, mahallede, okulda zor durumda bıraktılar. Onlara belki de etrafı 'yolsuzun, hırsızın evladı' diye baktı. Çocuklar kahroldu. Buradan bir teşekkürüm var. Kim ne derse desin siz evlatlarınıza, kardeşlerinize inandınız. Bu kumpaslara karşı onları yalnız bırakmadınız. Bu meydanları doldurdunuz, bugünlere geldik. Kumpaslar çöktü, yalanlar çöktü. Siz haklı çıktınız, siz güvendiniz, siz başardınız. Helal olsun size. Arkadaşlarımızın haysiyetine sahip çıkan bu meydanın karşısında saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.

'TRUMP VE NETANYAHU İRAN'A DEMOKRASİ GETİREMEZLER'

Özel, "Şimdi malum cumartesi günü sabahleyin bir kalktık, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail, İran'a saldırmışlar. Yuh tabii. Biz her ne kadar İran'daki rejime, kadınlara muamelelerine, hak ihlallerine karşı olsak da, İran'a demokrasi gelmesini, demokratik bir cumhuriyet olmasını, başta kadın ve insan haklarına saygılı olmasını beklesek de bu işi yapacak olan İran'dır, İranlıların kendisidir. Elinde Irak savaşından 1,5 milyon Müslüman'ın kanı olanlar, elinde Gazze'de 76 bin Müslüman'ın çoğu çocuk ve kadın kanı olanlar, Netanyahu gibi bir savaş suçlusuna 'savaş kahramanı' diyen küstah Trump ve Netanyahu İran'a demokrasi getiremezler, attıkları füzelerle, İran'a yaptıkları saldırılarla uluslararası hukuk ayaklar altındadır ve buna sessiz kalan herkes bu suçun ortağıdır. Dünyanın herhangi bir yerinde 160 civciv ölse, bu tehlikeli bir durumdur, üzüntülü bir durumdur. Üzülürsün, yanarsın, sebebini ararsın. 160 bebe, 160 kız çocuğu Amerikan bombasıyla - İsrail bombasıyla öldürülmüştür. Batı buna susmakta, bu haberlere karartma uygulamaktadır. İran'da ölümler bini geçmiştir. Bunun için biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Erdoğan'dan farklı olarak gücümüzü Trump'tan almadığımız için, Netanyahu'ya laf söyleyince 'Trump kızar mı' diye endişe etmediğimiz için, okyanus ötesinde meşruiyet aramadığımız, Trump'ın oğluna taviz sözü verip görüşme koparmadığımız için, tam bağımsız Türkiye'yi savunduğumuz için, Amerika'nın da İsrail'in de karşısında cesaretle duruyoruz. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi. Kahrolsun İsrail'in soykırımları. Yazıklar olsun bunlara susanlara ve teslim olanlara" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı