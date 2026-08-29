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Özgür Özel, Çetin Arık'ın Babasının Cenazesinde Taziye Ziyaretinde Bulundu

Özgür Özel, Çetin Arık'ın Babasının Cenazesinde Taziye Ziyaretinde Bulundu
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri'deki temasları kapsamında, önceki dönem CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın vefat eden babası Abdullah Arık için aileye taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti.

(KAYSERİ) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, önceki dönem CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın hayatını kaybeden babası Abdullah Arık için taziye ziyaretinde bulundu.

Kayseri'de temaslarını sürdüren YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, önceki dönem Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın babası Abdullah Arık'ın vefatı dolayısıyla Arık ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: ANKA
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