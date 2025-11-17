Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu ve Sesini Korkutanlara Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun metrodaki sesinden, duvardaki fotoğrafından, sosyal medyadaki hesabından korkuyorlar. Biri 1.000 odalı sarayda korku içinde, biri 12 metrekarelik hücresinde dimdik ayakta! Korkanlar kaybeder, cesurlar kazanır! Yeni hesap: @CAOIletisim" açıklamasında bulundu.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun erişime engellenen X hesapları yerine yeni bir hesap açıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi.

CHP Lideri Özel X hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun metrodaki sesinden, duvardaki fotoğrafından, sosyal medyadaki hesabından korkuyorlar. Biri 1.000 odalı sarayda korku içinde, biri 12 metrekarelik hücresinde dimdik ayakta! Korkanlar kaybeder, cesurlar kazanır! Yeni hesap: @CAOIletisim."