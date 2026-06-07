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Esenyurt'ta düğün sonrası tekmeli yumruklu kavga kamerada

Esenyurt'ta düğün sonrası tekmeli yumruklu kavga kamerada
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Esenyurt'ta bir düğün salonunda başlayan tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Dakikalarca süren kavga cep telefonuyla kaydedildi.

ESENYURT'ta bir düğün salonunda taraflar arasında başlayan tartışma, salon dışında tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Dakikalarca süren kavga, çevredeki bir sitede yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam Pınar Mahallesi 1260 Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Salonun dışına taşan kavgada taraflar birbirlerine saldırırken, araya girenler kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Gruplar halinde sık sık karşı karşıya gelen kişiler, tekme ve yumruklarla kavga etmeyi sürdürdü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, öfkeli bir kişinin park halindeki bir otomobilin üzerine çıkarak kavga edenlerin arasına atladığı görüldü. Dakikalarca devam eden kavga, araya girenlerin çabasıyla güçlükle sona erdirildi. O anlar çevrede bulunan sitede yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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