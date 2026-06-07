Haberler

Sivas'ta yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Kangal ilçesinde hayvan otlatan çoban Kurban Bayır'a yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Sivas'ın Kangal ilçesinde yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi.

Çat köyünde arazide hayvan otlatan Kurban Bayır'a (49) yıldırım isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu

2 yıl sonra bir ilk yaşanıyor! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ermenistan parlamento seçimleri için sandık başında

Milyonlar oy kullanıyor! Kritik seçim başladı
Gülistan Doku'nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov'un ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı 'korkuyorum' olmuş

Kritik ismin ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı bakın ne olmuş
Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu transferini gece 2'de duyurdu

Milli yıldızın transferini gece yarısı 2'de şarkısıyla duyurdu
'Karımla aranda ne var?' diyerek eşinin çalışanını vurdu; Çanakkale'de yakalandı

"Karımla aranda ne var?" deyip sokak ortasında silahla vurdu
Müttefikler arasında casusluk krizi mi? Pentagon'dan dikkat çeken adım

Uykuları kaçıran şüphe! Tehdit seviyesi en üst düzeye çıkarıldı
İstanbul Erkek Lisesi'nin mezuniyet töreni karıştı! Öğrenciler, okul müdürüne sırtını döndü

Öğrenciler sırtını döndü, milli eğitim müdürü velilerle tartıştı
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek