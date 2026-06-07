Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar! Oy vermek için hücum ettiler

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi start verdi.

SANDIKLARA HÜCUM ETTİLER

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen genel kurul için sabah erken saatlerde stadyuma gelen üyeler, uzun kuyruklar oluşturarak sandıkların açılmasını bekledi. Saatlerin 10.00'u göstermesiyle birlikte Fenerbahçe kongre üyeleri sandıklara adeta hücum etti. Kalabalık grupların koşa koşa oylarını kullanacakları sandık numaralarına gittiği görüldü.

BEYAZ PUSULA SAFİ, SARI PUSULA YILDIRIM

Genel Kurulda 44 bin 741 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunurken, toplam 45 sandıkta oy kullanılacak. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım sarı, Hakan Safi ise beyaz pusulayla yer alacak.