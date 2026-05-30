Özgür Özel'in Bayramlaşması Öncesi Partililer Güvenpark ve Çevresini Doldurdu

CHP lideri Özgür Özel'in Ankara İl Başkanlığı önünde yapacağı bayramlaşma programı öncesi partililer ve vatandaşlar Güvenpark'ı doldurdu. Özel, otobüs üzerinden halka hitap edecek.

(ANKARA) - Özgür Özel'in CHP Ankara İl Başkanlığı önünde yapacağı bayramlaşma nedeniyle partililer ve vatandaşlar alanı doldurdu.

Güvenpark'taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde yapılacak olan buluşmada; Özgür Özel, otobüs üstünden vatandaşlara hitap edecek. Erken saatlerden itibaren vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile Güvenpark ve çevresine gelmeye başladı. İl Başkanlığı binasına ise Özgür Özel'in posteri asıldı.

Vatandaşlar "Susma, sessiz kalma, faşizm sesten korkar", "Sarayın sofrasında soytarı olacağına halkın sofrasında kahraman ol", "Adalet susarsa millet konuşur", "Sarayların adalet dağıttığı nerede görülmüştür" yazılı dövizler taşıdı. Kalabalık, sık sık 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz', 'Özgür Türkiye, özgür gelecek' sloganları attı.

Öte yandan program öncesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güvenpark çevresi ile bölgeye çıkan cadde ve ara sokaklarda güvenlik tedbirlerini artırdı.

Kaynak: ANKA
