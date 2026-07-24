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Özgür Özel, 91 vekille CHP'den istifa ederek YENİ Parti'yi kurdu

Özgür Özel, 91 vekille CHP'den istifa ederek YENİ Parti'yi kurdu
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti'nin kuruluş evraklarını imzalayarak CHP'den istifa etti. İstifasını 'Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun' sözleriyle duyuran Özel ile birlikte 91 CHP milletvekili de partilerinden ayrılarak YENİ Parti kurucuları arasında yer aldı.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti'nin kuruluş evraklarını imzalayarak CHP'den istifa etti. Özel, istifa ettiğini "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" sözleriyle duyurdu. 91 CHP milletvekili de partilerinden istifa ederek YENİ Parti'nin kurucusu oldu.

Özgür Özel, salı günü yapılan CHP Grup Toplantısı'nda yeni partinin kurulacağını açıklamıştı. Özel, bugün de CHP'den istifa ettiğini duyurdu. YENİ Parti'nin kuruluş evraklarını imzalayan Özel, istifasını bir videoyla paylaştı. Özel ile 91 milletvekili de CHP'den istifa ederek YENİ Parti Kurucular Kurulu'na katıldı.

Özel, evrakları imzaladığı videonun sonunda, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Özel, duyurunun ardından resmi X hesabındaki fotoğrafını değiştirdi ve "CHP Genel Başkanı" yazısını kaldırdı.

Kaynak: ANKA
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