Özgür Çelik'ten Muhafazakar Vatandaşlara: "biz Camiyi Korumaya Çalışıyoruz. Bize Atılan İftiralara, Karalamalara, Provokasyonlara İnanmayın"

(İSTANBUL) – CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Saraçhane'deki camiye yönelik provakasyonu önlemek için zabıta görevlendirildiğini, ancak kolluk kuvvetlerinin resmi kıyafetli zabıtanın yüzüne biber gazı sıktığını söyledi. Çelik, muhafazakar vatandaşlara, "Biz camiyi korumaya çalışıyoruz. Kutsalımıza sahip çıkıyoruz. Bize atılan iftiralara, karalamalara, provokasyonlara inanmayın" diye seslendi. Saraçhane'deki eylemler sonrasında yaşanan gözaltılara dikkati çeken Çelik, partinin hukuk komisyonu ve avukatlarının süreci titizlikle izlediğini vurguladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Vatan Emniyet Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Saraçhane'deki eylemler sonrasında yaşanan gözaltıları dikkati çeken Çelik, partinin hukuk komisyonu ve avukatlarının süreci titizlikle izlediğini vurguladı. "Avukatlarımızın bir bölümü içeride, bir bölümü sahada çalışma yürütüyor" diyen Çelik, 19 Mart'ta yaşananları "bir demokrasi darbesi" olarak nitelendirdi. "Özellikle öğrenciler, gençler, kadınlar korku duvarlarını yıka yıka Saraçhane'ye geliyor" diyen Çelik, her akşam saat 20.30'da orada büyük bir buluşma gerçekleştiğini söyledi.

" Çocuklar aç bırakılmış, milletvekillerimiz ziyarete gittikten sonra yemek verildi"

Çelik, "Günün sonuna doğru gaz, jop, şiddet gibi sert müdahalelerle insanlar gözaltına alınıyor" ifadelerini kullandı. Cuma günü 99 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan bazılarının serbest bırakıldığını, iki kişinin ise ev hapsine alındığını belirten Çelik, cumartesi günü gözaltına alınan 148 kişinin arasında 16-17 yaşlarında dört çocuk olduğunu söyledi. Çelik, "Bu çocuklar gördükleri şiddetten dolayı yaralı. Battaniye verilmemiş, birbirine sarılarak uyumak zorunda kalmışlar. Aç bırakıldıklarına dair bilgi aldık. Ancak milletvekillerimiz ziyarete gittikten sonra yemek verildi" dedi.

"Tespit edebildiğimiz isimler dışında başka mağdurlar da olabilir"

Eylemler nedeniyle pazar günü 69, pazartesi sabaha karşı ise 53 kişinin gözaltına alındığını belirten Çelik, avukatların ifade sürecini yakından izlediğini aktardı. Çelik, "25 kişi de evlerinden alınarak gözaltına alındı. Tweetleri gerekçe gösterilmiş ama içeriklerini bilmiyoruz. Bu kişilerin de sürecini izliyoruz" diye konuştu.

Gözaltına alınanlar arasında 8 gazetecinin de bulunduğunu söyleyen Çelik, "Bu gazetecilerin özel avukatı olanlar var olmayanlar var. Bu gazetecilerin süreçlerine yönelik de hem dayanışma duygularımızı iletiyoruz hem de avukatlarımız takip ediyor" ifadelerini kullandı. Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl Başkanı'nın da gözaltına alındığını aktaran Çelik, "Arkadaşlarını arayıp dayanışma duygularımı ilettim" dedi.

"Polisin yaka numarası yok, ters kelepçeyle otobüste bekletiyorlar"

CHP İl Başkanı Çelik, gözaltı sürecinde yaşanan hak ihlallerine de işaret ederek, "Ters kelepçe, yere yatırma, üzerine basma gibi uygulamalar var. Otobüslerin içinde saatlerce ters kelepçeyle bekletiliyorlar. Bunlar suçtur. Kask numarası, yaka numarası olmayan polislerden, emniyet müdür yardımcılarından, emniyet müdüründen, valiye ve İçişleri Bakanı'na kadar herkesi uyarıyoruz. Bakın bunlar suçtur" diye konuştu.

"İmamoğlu'nun posterlerinden korkuyorlar"

Çelik, CHP ilçe başkanlıklarına polis eşliğinde yazı gönderildiğini ve Ekrem İmamoğlu'nun posterlerinin kaldırılmasının istendiğini belirtti. "Bu yazıların üzerinde savcının adını kararttım. Çünkü o polisin gittiği ilçe başkanı hedef olmasın ve beş dakikada gözaltına alınmasın diye" diyen Çelik, "Türkiye'nin 16 milyon oyla belirlediği Cumhurbaşkanı adayı şu anda Silivri zindanında. Onun fotoğrafından korkuyorlar. Ama korkunun ecele faydası yok. Daha çok bayrak, daha çok poster asacağız" ifadesini kullandı.

"Kolluk kuvveti, resmi kıyafetli zabıtanın yüzüne biber gazı sıktı"

Saraçhane'de iftar saatine denk gelen eylemler sırasında yaşanabilecek provokasyonları önlemek için İstanbul Valiliği ve İBB ile birlikte koordineli çalıştıklarını söyleyen Çelik, "İBB zabıtalarını cami duvarlarının etrafına yerleştirdik. Milletvekillerimizi görevlendirdik. Ancak gece sonunda tüm sağduyulu çağrılarımıza rağmen kolluk kuvveti, resmi kıyafetli zabıtanın yüzüne biber gazı sıktı" şeklinde konuştu.

Bu olayın camiyi korumaya çalışan zabıtaya yönelik olduğunu vurgulayan Çelik, "Oraya provokatörler gidip şişe bırakacak, sonra bizim oradaki direnişimizi küçültmeye çalışacaklar" dedi ve muhafazakar vatandaşlara, "Biz camiyi korumaya çalışıyoruz. Kutsalımıza sahip çıkıyoruz. Bize atılan iftiralara, karalamalara, provokasyonlara inanmayın" diye seslendi.

"Benim gündemim demokrasi mücadelesi"

Kendisine yöneltilen İstanbul İl Kongresi ve ses kaydı iddialarıyla ilgili soruya da yanıt veren Çelik, "İstanbul Kongresi anamın ak sütü gibi tertemizdir. Ama bu süreçte bu konuları konuşmayı kendime zul sayarım. Günü geldiğinde yalanları, iftiraları, karalamaları belgeleriyle anlatacağım" ifadesini kullandı.

Özgür Çelik, sözlerini, "Bugün benim tek bir gündemim var. Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu Silivri zindanında. İnsanlar, Vatan Emniyet'te gözaltında, Saraçhane'de şiddete uğruyor. Benim gündemim bu, benim gündemim demokrasi mücadelesi" diye tamamladı.