Özel okul ücretlerine yapılacak zam belli oldu: İşte merak edilen 5 sorunun yanıtı

Yüksek enflasyondan etkilenen özel okul ücretleri, velileri kara kara düşündürürken ara sınıf öğrencileri için gelecek yılki eğitim öğretim ücretleri artışı [(bir önceki yılın ortalama yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)/2] artı 5 formülüne göre belirlenecek.

Resmi Gazete'de 5 Ağustos 2023'te yayımlanan MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ndeki değişiklikler ve mevcut mevzuat hükümleri kapsamında, özel okullarda gelecek eğitim-öğretim yılında yapılabilecek ücret artışları hakkında merak edilen soruların yanıtları da ortaya çıktı.

1- Gelecek yıl, özel okula başlamış bir öğrencinin ücret artışı en fazla yüzde kaç olacak?

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, özel okullarda ara sınıfların eğitim ücreti belirlenirken bir önceki yıl ilan edilen ücret, okulda devam eden öğrencilerin eğitim ücreti belirlenirken ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınacak ve bu ücretlere [(bir önceki yılın ortalama yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)/2]+5 oranından fazla artış yapılamayacak.

2- Özel okullara yeni başlayacak öğrencilerin ücretleri nasıl belirleniyor?



Özel okullar, öğrenci ve kursiyer ücretlerini; veli veya kursiyerlerle yapacakları Bakanlıkça belirlenerek Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanan özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkanlarına, gelişmelerine imkan verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit ediyor.

3- Özel okul ücretleri ne zaman ilan ediliyor?



Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, öğrenim ücreti ve diğer ücretler, kurumlarca her sene belirlenerek ocak ayından itibaren en geç mayıs ayının sonuna kadar ilan ediliyor.

4- Özel okullar yemek ve kıyafet gibi ücretleri ne zaman ilan ediyor?

Mevzuata göre, özel okullar, öğrenci veya kursiyerlerden; yemek, kahvaltı, servis, pansiyon, yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar ayrıca tespit ediyor.

5- Özel okullar ara sınıflar için mevzuatta belirlenen oranın üzerinde bir fiyat uygulayabilir mi?

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre kurumlar ücret ilanlarını, Milli Eğitim Bakanlığının Bilişim Sistemleri (MEBBİS) programına işleyerek alınan çıktının bir örneğinin süresi içinde doğrudan bağlı bulundukları milli eğitim müdürlüğüne veriyor ve belirtilen süre sonuna kadar kurumda velilerin görebilecekleri bir yere asıyor.